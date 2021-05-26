Блогерам предлагали оклеветать вакцину Pfizer за деньги. Замешана РФ

Блоггеров просили очернить популярную вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

PR-агентство Fazze со связями с Россией предложило блогерам за деньги распространить ложь о том, что вакцина Pfizer/BioNTech является причиной "сотен смертей".

Fazze назвалась "маркетинговой платформой по влиянию, соединяет блогеров и рекламодателей". Утверждала, что базируется на 5 Percy Street в Лондоне, но не зарегистрирована там, передает The Guardian.

Согласно LinkedIn, руководство Fazze приехало из Москвы и работало в агентстве, которое основал российский предприниматель. Во вторник Fazze закрыла свой сайт и профиль в Instagram.

На прошлой же неделе агентство связалось с несколькими французскими YouTube-блогерами, занимающиеся вопросами здравоохранения и науки. Попросило их на плохом английском "объяснить, что уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в три раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca". Дополнительно должны опубликовать ссылку на отчеты в Le Monde, Reddit и Ethical Hacker об якобы утечке информации, подтверждающей это. Однако статья в Le Monde не содержит никаких показателей смертности. Страницы на двух других сайтах удалены.

Кроме того, блогеров попросили сказать, что "основные средства массовой информации игнорируют эту тему", и спросить: "Почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?". Хотели, чтобы "вели себя так, как будто имеют интерес к этой теме и убедили подписчиков, что это именно их независимое мнение".

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Фото писем от компании опубликовал в Twitter Лео Грасси, популярный французский научный YouTube-блогер из почти 1,2 млн подписчиков. Грасси сказал, что в кампании был колоссальный бюджет, но агентство отказалось назвать своего клиента. Показал письма и немецкий блогер из 1,5 млн подписчиков Мирко Дротчман.

Французские СМИ отметили сходство между сообщением Fazze и официальным аккаунтом в Twitter российского "Спутник V". Там неоднократно заявляли, что данные реального мира показывают, что они безопасны и эффективны, чем вакцины мРНК (такие как Pfizer или Moderna).

Большинство россиян (62%) не доверяет российской вакцине "Спутник V" и против того, чтобы делать прививки. Количество россиян, которая поддерживает отечественную вакцину, постоянно уменьшается. В августе 2020 вакцине "Спутник V" доверяли примерно 38% респондентов, сейчас 26%. Наиболее популярная российская вакцина между россиян старшего возраста, а наименее - среди молодежи.