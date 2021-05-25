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вторник, 25 мая 2021 17:56

Украина купила партию вакцины Pfizer

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Украина купила партию вакцины Pfizer
Вакцина Pfizer имеет 95% эффективности. Фото: pixabay.com

Украина 26 мая получит первую партию вакцины Pfizer, которую приобрели за бюджетные средства.

"26 мая 2021 года в Украину доставят первую партию вакцин производства Pfizer-BioNTech закупленную за средства государственного бюджета", - сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

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МОЗ отметил, что вакцина должна прибыть в международный аэропорт "Борисполь" после 9 ч утра.

Вакцина Pfizer в процессе клинических испытаний продемонстрировала 95% эффективность, а во время массового использования в странах ЕС и США ее реальные показатели эффективности достигали 98%.

Pfizer/BioNTech пообещал странам со средним и низким уровнем доходов 1 млрд доз вакцины по сниженной цене.

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Дата
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мая

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