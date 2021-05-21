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пятница, 21 мая 2021 18:51

Pfizer пообещал вакцины по сниженным ценам

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Pfizer пообещал вакцины по сниженным ценам
Компания пообещала обеспечить страны вакцинами. Фото: Reuters

Pfizer/BioNTech пообещал странам со средним и низким уровнем доходов 1 млрд доз вакцины по сниженной цене.

"Сегодня Pfizer и BioNTech обещают поставить два миллиарда доз нашей вакцины в страны со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев. Мы ожидаем, что один миллиард этих доз поступит в страны со средним и низким уровнем доходов уже в этом году. И мы обещаем поставить второй миллиард доз в эти страны в 2021 году". - сказал председатель и исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла на Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в Риме, передает Укринформ.

Он сказал, что важно обеспечить равное распределения вакцины между странами.

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Pfizer решил поставлять вакцину по дифференцированному принципу. Богатые страны будут платить полную цену, страны со средним уровнем доходов - половину от этой цены. А страны с низким уровнем доходов смогут покупать по себестоимости.

Совет Европейского Союза разрешила въезд на территорию ЕС привитым от коронавируса иностранным туристам. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Также разрешили въезд иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки.

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