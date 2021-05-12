Рассказали, сколько россиян доверяет вакцине "Спутник V"

Вакцина Sputnik V / Reuters

Большинство россиян, 62%, не доверяет российской вакцине "Спутник V" и против того, чтобы делать им прививки от COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской социологической компанией "Левада-центр", пишет "Цензор.НЕТ".

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Вакцинироваться российским препаратом готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились "Спутник V", а еще около 2% против любых вакцин в принципе.

Количество россиян, которые доверяют отечественной вакцине, постоянно уменьшается. В августе 2020 года вакцине "Спутник V" доверяли примерно 38% респондентов, сейчас 26%. Не доверяли около 54%, а сейчас 62%. Наиболее популярная российская вакцина среди россиян старшего возраста, а наименее - среди молодежи.

Опрос проводился 22-28 апреля при помощи личных интервью. Опросили 1614 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России. Погрешность - не более 3,4%.