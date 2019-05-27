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Безопасный отпуск: как уберечься от самых распространенных угроз

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Безопасный отпуск: как уберечься от самых распространенных угроз
Чтобы отпуск оставил только приятные воспоминания, следует отдыхать, не забывая о своей безопасности. ФОТО: santelenahotel.it

Самой распространенной в отпусках проблемой является "диарея путешественника". Чтобы уберечься от нее, следует быть максимально острожными с новой едой и водой, а также не забывать следить за гигиеной.

Употреблять во время путешествия желательно только бутылочную воду. Если приобрести такую ​​возможности нет, пить следует предварительно прокипяченную, советует microbiya.

Осторожными следует быть и с водой в бассейне. Глотать ее ни в коем случае нельзя. Ведь вода из бассейна кишит болезнетворными микроорганизмами. Так, по данным прошлогоднего опроса от Американского совета по вопросам качества воды и здоровья, более половины респондентов перед походом в бассейн не принимают душ. Треть тех, кто все-таки омывается перед плаванием, делают это лишь поверхностно. В придачу каждый четвертый признался, что хоть раз справлял малую нужду прямо в бассейне. 17% опрошенных признали, что не отказывались от пользования общим бассейном, когда страдали диареей.

Овощи и фрукты в отпуске желательно употреблять очищенными. Ведь, если качество воды сомнительное, мытье не поможет уберечься от кишечной инфекции.

Уличную пищу употреблять во время отпуска нельзя. Это же касается морепродуктов и рифовой рыбы. Избегать следует и потребления блюд с недостаточной термической обработкой. К таким относится стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык и подобные.

Во время путешествия важно также регулярно очищать гаджеты и не забывать мыть руки. В гостиничном номере рекомендуется обработать антисептиком выключатели и дверные ручки, пульт от телевизора положить в полиэтиленовый пакет.

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Кроме "диареи путешественника", остерегаться следует и насекомых, в частности комаров, клещей и некоторых мух. Через укус от них можно подцепить малярию, болезнь Лайма, энцефалит, желтую лихорадку, "сонную" болезнь и множество других заболеваний, большинство из которых опасны для жизни. Уменьшить для себя риск можно благодаря репеллентам и прививкам. Ради своей же безопасности, желательно также носить головной убор.

Подцепить опасную болезнь можно и от диких животных. Переносчиками возбудителей часто являются птицы, летучие мыши, степные грызуны, еноты, обезьяны. Чтобы уберечься от последствий, от диких животных следует держаться на расстоянии. Важно также внимательно читать предупредительные таблички и придерживаться указанных на них советов.

Подстерегают путешественников также болезни, которые передаются через кровь. Подцепить их можно, сделав маникюр или татуировку. Поэтому за подобными услугами в непроверенные места лучше не обращаться.

Чтоб избежать лишних проблем, перед отпуском желательно приобрести страховку. Для этого важно выбрать проверенную страховую компанию. Еще до поездки следует заранее уточнить, как вести себя в случае любой необычной ситуации. Не забыть сохранить номер телефона, по которому необходимо обращаться в случае необходимости. Заранее следует уточнить возможные инфекционные риски, характерные именно для того региона, в который намечена поездка. Не помешает также просмотреть последние местные новости. В случае посещения экзотических стран рекомендуется дополнить перечень прививок.

Из отпуска женщины нередко привозят молочницу. Первым проявлением является зуд и жжение в области гениталий. Постепенно дискомфорт перерастает в боль и появление выделений. С течением болезни они становятся творожистыми, имеют кислый запах.

microbiya.com
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