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воскресенье, 07 февраля 2021 01:53

AstraZeneca менее эффективна против новой мутации коронавируса

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AstraZeneca менее эффективна против новой мутации коронавируса
Эксперты опираются как на клинические испытания, так и на анализ образцов крови, взятых у привитых. Фото из открытых источников

Вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был выявлен в Южно-Африканской Республике.

Об этом пишет издание Financial Times. Препарат не защищает от легкой и умеренной форм заболевания.

Издание ссылается на результаты исследования Витватерсрандского и Оксфордского университетов, которое будет опубликовано 8 февраля.

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Эксперты опираются как на клинические испытания, так и на анализ образцов крови, взятых у привитых. Эффективность против тяжелой формы заболевания пока не установлена, отмечается в исследовании.

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax против коронавируса.

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Дата
07
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