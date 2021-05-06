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пятница, 07 мая 2021 11:56

Арахис не рекомендуют детям до трех лет

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  Диетологи рекомендуют съедать по 20 г арахиса в сутки
Диетологи рекомендуют съедать по 20 г арахиса в сутки

Арахис богат на витамины. В продукте их достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность организма. Содержит калий, магний, фосфор, железо, цинк и натрий, а также витамины группы В, РР и аскорбиновую кислоту. Эти компоненты повышают устойчивость нервной системы, предупреждают появление атеросклероза, стимулируют процесс формирования желчи, улучшают память и функции репродуктивных органов, нормализуют работу сердца и слухового аппарата, а также ускоряют процесс кроветворения.

Диетологи рекомендуют съедать по 20 г ореха в сутки.

Арахис имеет и вредные свойства, потому отказаться от него стоит людям, имеющим непереносимость продукта. В некоторых случаях орех способен увеличить количество тромбов, способствует развитию подагры и артроза, а также приводит к набору лишних килограммов.

Не рекомендуется есть арахис детям, не достигшим 3-летнего возраста.

Как побороть аллергию на этот продукт?

Медики провели исследование, участниками которого стали более 100 детей младше пяти лет. У всех добровольцев ранее была выявлена аллергия на арахис. Однако ученые решили добавить в рацион малышей немного арахисового белка. Суточная доза составила 300 мг, или один орешек. Спустя год после начала эксперимента выяснилось, что у четырех из пяти детей больше не наблюдается аллергия: дети могли спокойно съедать до 15 орешков в день. Таким образом, специалисты допускают, что арахис можно употреблять даже детям с аллергией на полезный орех. Однако есть две оговорки. Первая: доза должна быть небольшой. Вторая: перед изменением рациона ребенка необходимо проконсультироваться с врачом.

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Родиной арахиса считают Южную Америку, хотя многие утверждают что это была Африка, его культивируют в Индии, Китае, Африке, на юге США. При раскопках в одной из частей Перу были обнаружены могилы, раскопав которые ученые нашли земляной орех - арахис. Ему было уже тысячи лет. Кроме самого ореха, там была посуда, украшенная его изображением. Поэтому решили, что родиной арахиса является Южная Америка. Оттуда он попал в Африку, а потом уже в США.

В США ежегодно выращивается более 450 тыс. т арахиса, а урожай почти с 400 тыс. га скармливается свиньям.

golos.ua
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Дата
07
мая

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