Амнистия из-за пандемии: сколько людей выйдет на свободу. Фото: pixabay.com

Министерство юстиции разработало законопроект об амнистии, чтобы разгрузить учреждения исполнения наказаний в период пандемии.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Цензор.НЕТ.
На рассмотрение Верховной Рады документ внесут после согласования с Кабмином.
"Ожидаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован в парламенте, а дальше уже решение за народными депутатами. Амнистию предлагаем не делать слишком радикальной и выпускать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию", - сказал министр.
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По его словам, речь идет о 2-3 тыс. человек.
"По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 тыс.), это не слишком много. Однако это даст нам резерв камер для того, чтобы изолировать больных или людей, которые контактировали с такими больными", - пояснил Малюська.
Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине скоро запустят эксперимент с платными камерами в следственных изоляторах.
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