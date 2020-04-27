Амнистия из-за пандемии: сколько людей выйдет на свободу. Фото: pixabay.com

Сколько людей выйдет на свободу по амнистии из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Министерство юстиции разработало законопроект об амнистии, чтобы разгрузить учреждения исполнения наказаний в период пандемии.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Цензор.НЕТ.

На рассмотрение Верховной Рады документ внесут после согласования с Кабмином.

"Ожидаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован в парламенте, а дальше уже решение за народными депутатами. Амнистию предлагаем не делать слишком радикальной и выпускать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию", - сказал министр.

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По его словам, речь идет о 2-3 тыс. человек.

"По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 тыс.), это не слишком много. Однако это даст нам резерв камер для того, чтобы изолировать больных или людей, которые контактировали с такими больными", - пояснил Малюська.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине скоро запустят эксперимент с платными камерами в следственных изоляторах.