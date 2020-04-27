Амнистия из-за пандемии: сколько людей выйдет на свободу. Фото: pixabay.com

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1962
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 954
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4509
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 828
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5517
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1575
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3744
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4339
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 486
Фото
Все фото
2
6
5
5
4
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Показали карантин в ОРДЛО
Показали карантин в ОРДЛО
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
&quot;Вип-палат нет&quot; - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
"Вип-палат нет" - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Видео
Все видео
Более 9 тыс. больных: обновленная статистика о коронавирусе в Украине
Более 9 тыс. больных: обновленная статистика о коронавирусе в Украине
Зеленский назвал 2 условия для ослабления карантина
Зеленский назвал 2 условия для ослабления карантина
Почти 600 за сутки: новые цифры о количестве больных коронавирусом украинцев
Почти 600 за сутки: новые цифры о количестве больных коронавирусом украинцев
Коронавирус в Украине: обновленная статистика МОЗ
Коронавирус в Украине: обновленная статистика МОЗ
Опять скачок: обновленные данные о больных Covid-19 украинцах
Опять скачок: обновленные данные о больных Covid-19 украинцах
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 792
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1323
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8937
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5832
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 63
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
понедельник, 27 апреля 2020 17:16

Амнистия из-за пандемии: сколько людей выйдет на свободу. Фото: pixabay.com

  Комментировать
Амнистия из-за пандемии: сколько людей выйдет на свободу. Фото: pixabay.com
Сколько людей выйдет на свободу по амнистии из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Министерство юстиции разработало законопроект об амнистии, чтобы разгрузить учреждения исполнения наказаний в период пандемии.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Цензор.НЕТ.

На рассмотрение Верховной Рады документ внесут после согласования с Кабмином.

"Ожидаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован в парламенте, а дальше уже решение за народными депутатами. Амнистию предлагаем не делать слишком радикальной и выпускать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию", - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Гандзюк: адвокат Мангера сделал заявление

По его словам, речь идет о 2-3 тыс. человек.

"По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 тыс.), это не слишком много. Однако это даст нам резерв камер для того, чтобы изолировать больных или людей, которые контактировали с такими больными", - пояснил Малюська.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине скоро запустят эксперимент с платными камерами в следственных изоляторах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Амнистия из-за пандемии: сколько людей выйдет на свободу. Фото: pixabay.com». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Первые подгузники надевали космонавтам

Самое читаемое
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 11214
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 9558
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 8037
Появились новые подробности о здоровье Ким Чен Ына
Появились новые подробности о здоровье Ким Чен Ына Просмотров: 5868
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 5706
Здоровье
Названы вероятные причины высокой заболеваемости Covid-19 среди медиков
Названы вероятные причины высокой заболеваемости Covid-19 среди медиков 1 Просмотров: 666
Станцию ​​скорой помощи закрыли из-за вспышки коронавируса
Станцию ​​скорой помощи закрыли из-за вспышки коронавируса Просмотров: 405
В оккупированном Крыму на коронавирус проверяют рекордное число пациентов
В оккупированном Крыму на коронавирус проверяют рекордное число пациентов Просмотров: 162
Назвали места в доме, где собирается больше всего вирусов
Назвали места в доме, где собирается больше всего вирусов
 Просмотров: 90
Коронавирус "тихо" убивает
Коронавирус "тихо" убивает Просмотров: 243
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
3
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
Голосов: 2323
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua