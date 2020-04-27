"Тарифов будет несколько: за сутки, неделю и месяц" - Малюська о платных камерах

Следующим шагом должны стать частные СИЗО, говорит министр юстиции.

Эксперимент с платными камерами в следственных изоляторах запустят быстро. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська.

"По крупнейшим СИЗО мы это запустим быстро. В Лукьяновском СИЗО сможем организовать платные камеры уже в ближайшие недели", - сказал министр сайту Цензор.нет.

В Лукьяновском изоляторе таких камер "будет где-то 5-7".

"Все будет зависеть от загрузки. Этот изолятор существенно загружен. Мы оттуда часть людей будем перемещать в другое какое-то учреждение", - объяснил чиновник.

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"Расчеты у нас примерные есть, но они еще не оформлены в официальные документы. Поэтому не хотел бы о них говорить. Планируем сделать несколько тарифов: за сутки, неделю и месяц.

Многим людям, которые хотели бы воспользоваться этой услугой, она нужна только на несколько дней. Они достаточно быстро вносят денежный залог и выходят из СИЗО. Из-за этого и нужна диверсификация", - рассказал Малюська.

Касательно условий в таких камерах, то, по словам министра, они будут "улучшенные".

"На днях выйдет приказ, где это все будет описано. Например, в камере будет холодильник и телевизор, свежий ремонт, большая площадь помещения в расчете на одного человека. Чуть позже появится дополнительное, лучшее питание. Поскольку бюджетное финансирование охватывает лишь минимальный набор продуктов", - сказал руководитель Минюста.

Следующим шагом должны стать частные СИЗО.

"Чтобы комфортные бытовые условия создавали не мы и не за счет налогоплательщиков.

Как на любой гостинице (будут зарабатывать инвесторы. - Gazeta.ua). Просто у вас будут более или менее гарантированные клиенты. Сейчас клиентов в гостиницах нет, а в СИЗО поток всегда стабилен. Люди всегда будут совершать преступления", - заявил Малюська.

В феврале министр юстиции проверил колонию и исправительный центр в Бердичеве.