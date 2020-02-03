Министр проверил, как выглядит современная украинская тюрьма

Фото: Facebook Дениса Малюськи

Министр юстиции Украины Денис Малюська проверил колонии №70 и исправительный центр №108 в Бердичеве.

В отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных должен быть значительно лучшим, написал министр в Facebook.

По его словам, заключенные не смотрят порнофильмы и не сидят в соцсетях.

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"В подсобном хозяйстве колонии: куры, перепелки и даже нутрии. Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил - к соцсетям или порнофильмам доступа не было). Ключевая проблема - питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питаются своим", - рассказал министр.

Он заверил, что те, кто отбывают пожизненные наказания, находятся в удовлетворительных условиях и имеют возможность работать.

Министерство юстиции планирует распродажу тюрем. По данным министерства, сейчас в Украине более 100 тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты на строительство новых заведений.