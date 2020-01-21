Тюрьмы пустят с молотка

В Украине более 100 тюрем

Министерство юстиции планирует распродажу тюрем.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Сніданок з 1+1", пишет УНН

"Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем.

Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались. Чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил министр.

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По данным министерства, сейчас в Украине более 100 тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты на строительство новых заведений.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял о создании частных СИЗО. "Появятся частные следственные изоляторы, где лица содержатся до приговора суда", - говорил министр.