В Украине появятся частные СИЗО

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Министр юстиции Денис Малюська заявил о создании частных СИЗО.

"Мы хотим сделать частные СИЗО, частные тюрьмы - нет", сказал Малюська во время ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Мы не пойдем на приватизацию тюрем. Потому что тогда это превратится в бизнес, который будет заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше ... Мы пойдем на приватизацию СИЗО. И у нас действительно появятся частные следственные изоляторы, где лица будут содержатся до приговора суда", сказал министр.

Он привел примеры страны, где существовали или существуют частные тюрьмы. По его словам, такая инициатива была провальной, поскольку на ней стали зарабатывать, соответственно количество заключенных увеличилось.

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Также Малюська добавил, что если условия содержания будут улучшены, то за это должен платить человек, который находится в этих условиях. Он считает, что это позволит привлечь новые средства, которые можно направить на улучшение условий для тех, кто находится бесплатно.

28 ноября, представляя "To do list" Минюста, Денис Малюська сообщил о планах дать возможность работать частным СИЗО. По его словам, это будет что-то вроде гостиниц под охраной, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.