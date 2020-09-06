Альцгеймер: Назван ранний признак болезни

 
Ексклюзивы
1/5
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 549
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 495
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 252
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 135
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 423
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 819
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2952
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 666
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Фото
Все фото
3
3
6
11
3
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
Видео
Все видео
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 396
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 8406
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2520
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 432
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
воскресенье, 06 сентября 2020 03:27

Альцгеймер: Назван ранний признак болезни

  Комментировать
Альцгеймер: Назван ранний признак болезни

Международная группа ученых нейрофизиологов из Германии, Испании, Италии и Бельгии обнаружили раннюю признак болезни Альцгеймера.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые плохо ориентируются в пространстве, склонны к развитию этого недуга. Выводы исследователей опубликовал журнал Science Advances.

Научные специалисты объясняют, что люди обладают способностью навигации без внешних сигналов - например, благодаря этому человек может ночью пройти по квартире, не включая свет. Тем, кто генетически предрасположен к болезни Альцгеймера, сделать это проблематично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диабет: Ученые назвали новую причину возникновения

Действие механизма, дает возможность правильно чувствовать свое положение в пространстве, обусловлено активностью ячеек сетки в энторинальной коре (участок головного мозга, которая расположена в височной доле).

Специалисты отмечают, что данная зона мозга поражается при болезни Альцгеймера одной из первых. Поэтому плохая способность ориентироваться без специальных указателей может оказаться ранним признаком этой болезни.

Ранее команда исследователей из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии нашли способ, как замедлить процесс старения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Альцгеймер: Назван ранний признак болезни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 84126
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 50879
Лукашенко объявили в розыск
Лукашенко объявили в розыск Просмотров: 17577
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет Просмотров: 12690
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию Просмотров: 10278
Здоровье
Заполненность больниц с больными Covid-19 выросла вдвое
Заполненность больниц с больными Covid-19 выросла вдвое Просмотров: 252
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
 Просмотров: 189
Европейская страна усиливает карантин
Европейская страна усиливает карантин Просмотров: 342
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина 5 Просмотров: 306
В украинской армии стремительно увеличивается численность больных Covid-19
В украинской армии стремительно увеличивается численность больных Covid-19 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
Голосов: 4656
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua