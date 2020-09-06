Альцгеймер: Назван ранний признак болезни

Международная группа ученых нейрофизиологов из Германии, Испании, Италии и Бельгии обнаружили раннюю признак болезни Альцгеймера.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые плохо ориентируются в пространстве, склонны к развитию этого недуга. Выводы исследователей опубликовал журнал Science Advances.

Научные специалисты объясняют, что люди обладают способностью навигации без внешних сигналов - например, благодаря этому человек может ночью пройти по квартире, не включая свет. Тем, кто генетически предрасположен к болезни Альцгеймера, сделать это проблематично.

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Действие механизма, дает возможность правильно чувствовать свое положение в пространстве, обусловлено активностью ячеек сетки в энторинальной коре (участок головного мозга, которая расположена в височной доле).

Специалисты отмечают, что данная зона мозга поражается при болезни Альцгеймера одной из первых. Поэтому плохая способность ориентироваться без специальных указателей может оказаться ранним признаком этой болезни.

Ранее команда исследователей из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии нашли способ, как замедлить процесс старения.