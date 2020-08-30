Как замедлить старение: Ученые раскрыли секрет

Международная команда исследователей из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии нашли способ, как замедлить процесс старения.

Ученые пришли к выводу, что поддержание нормального уровня железа в крови является одним из ключевых факторов замедления старения и увеличения продолжительности жизни, пишет Science and Technology Daily. Чтобы подтвердить свою гипотезу специалисты проанализировали генетические данные 1,75 миллиона человек из трех общедоступных баз данных.

Они сосредоточили внимание на трех показателях, связанных со старением организма: общая естественная продолжительность жизни, продолжительность активной жизни, то есть без серьезных болезней, и долголетия. Команда определила десять областей генома, связанных с тремя вышеперечисленными показателями. В исследовании заявляется, что геномы, связанные с железом, явно выделялись в анализе всех трех показателей старения.

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Ученые считают, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, частично ответственны за здоровую долгую жизнь. При этом аномально высокий или слишком низкий уровень железа с возрастом может привести к болезни Паркинсона, заболеваний печени и снижение способности организма противостоять инфекциям.

Как отметили ученые, наиболее уязвимы в отношении риска железодефицитной анемии младенцы, беременные и кормящие женщины. Женщины более склонны к дефициту железа из-за менструаций, похудения и другие факторы.

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