Как замедлить старение: Ученые раскрыли секрет

 
Ексклюзивы
1/5
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 594
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 5958
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1242
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 729
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 522
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 279
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 765
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1125
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
3
3
6
11
3
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
Видео
Все видео
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек
Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек
Коронавирус в Украине: какая ситуация после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после затяжных выходных
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1953
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 558
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 828
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5697
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3321
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
1 Просмотров: 378
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
воскресенье, 30 августа 2020 03:26

Как замедлить старение: Ученые раскрыли секрет

  Комментировать
Как замедлить старение: Ученые раскрыли секрет

Международная команда исследователей из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии нашли способ, как замедлить процесс старения.

Ученые пришли к выводу, что поддержание нормального уровня железа в крови является одним из ключевых факторов замедления старения и увеличения продолжительности жизни, пишет Science and Technology Daily. Чтобы подтвердить свою гипотезу специалисты проанализировали генетические данные 1,75 миллиона человек из трех общедоступных баз данных.

Они сосредоточили внимание на трех показателях, связанных со старением организма: общая естественная продолжительность жизни, продолжительность активной жизни, то есть без серьезных болезней, и долголетия. Команда определила десять областей генома, связанных с тремя вышеперечисленными показателями. В исследовании заявляется, что геномы, связанные с железом, явно выделялись в анализе всех трех показателей старения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диабет: Ученые назвали новую причину возникновения

Ученые считают, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, частично ответственны за здоровую долгую жизнь. При этом аномально высокий или слишком низкий уровень железа с возрастом может привести к болезни Паркинсона, заболеваний печени и снижение способности организма противостоять инфекциям.

Как отметили ученые, наиболее уязвимы в отношении риска железодефицитной анемии младенцы, беременные и кормящие женщины. Женщины более склонны к дефициту железа из-за менструаций, похудения и другие факторы.

Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали признак "тихого" сердечного приступа, который развивается без проявления классических симптомов и выраженных болевых ощущений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как замедлить старение: Ученые раскрыли секрет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 27180
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 17424
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 11043
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
 Просмотров: 8514
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 5958
Здоровье
Ученые обнаружили признак "тихого" сердечного приступа
Ученые обнаружили признак "тихого" сердечного приступа Просмотров: 153
Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед - Минздрав
Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед - Минздрав Просмотров: 99
Назвали вредные тренды, которые на пике славы
Назвали вредные тренды, которые на пике славы Просмотров: 27
Как подорожником улучшить потенцию
Как подорожником улучшить потенцию
 Просмотров: 54
Украина установила антирекорд от начала пандемии Covid-19
Украина установила антирекорд от начала пандемии Covid-19 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
Голосов: 3726
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua