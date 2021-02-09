3 способа снять боль суставов при перемене погоды

Боль в суставах снимает желатин. Фото: wworld.com.ua

Зимой часто меняется погода. На это сразу реагируют суставы. Боль усиливает артрит, артроз, стресс, инфекционное воспаление или длительная вне рук и плеч. Так бывает при работе за компьютером.

Кости и суставы - внутренний барометр, пронизанный нервными окончания. Они отекают при повышении влажности, а при похолодании - начинают болеть. Колебания атмосферного давления изменяют давление в полости сустава. От этого возникает ощущение выкручивания.

Как снять боль в суставах:

1. Перемешать по 100 мл камфорного масла и горчичного порошка. Взбить до появления пены два куриных белка. Все смешать, перелить в банку и поставить в темное место. Втереть в больное место и тоже утеплить.

2. Залить 20 г димексида стаканом кипяченой воды. Намочить в растворе марлю и приложить к болезненному месту. Через полчаса компресс снять и делать его ежедневно 3 недели.

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3. Сделать компресс из желатина. В нем есть коллаген, который восстанавливают работу суставов. Залить 1 ч. л. желатина половиной стакана воды и оставить на целый день. Вечером намочить там ткань и приложить к суставу на полчаса. Сверху компресс утеплить компрессной бумагой и махровым полотенцем. Повторять эту процедуру следует ежедневно в течение месяца.

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