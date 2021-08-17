"Камни были, как финиковые косточки"

Почечная недостаточность протекает безболезненно

- Кололо в пояснице. Но не обращала внимание, пока не стали ноги подкашиваться и не накрыло бессилие . Анализы показали камни в почках, - говорит киевлянка Нина Северин, 51 год. - Пока операцию нет возможности делать, соблюдаю диету.

Врачи запретили есть субпродукты, копченую, жирную рыбу, икру. Нельзя супы на бульонах, блюда со щавелем, ревенем. Также - выпечку из сдобного теста, какао, крепкие кофе и чай.

- Полезно заварить чай из спорыша, кукурузных рылец, шиповника, мяты и зверобоя, - говорит Игорь Соловьев, 55 лет, столичный нефролог. - Их следует пить две недели, а затем на такое же время сделать перерыв.

Чтобы не пропустить начало формирования камней, надо сразу реагировать на ноющую боль в пояснице. Как только почувствовали хоть слабую, идти на ультразвуковую диагностику. Не ждите, пока подрастут, вызовут задержку мочи и воспаление почек. Камни образуются, когда инфекция попадает в выводящие пути, нарушается отток мочи или обменных процессов.

- Нет определенных причин возникновения мочекаменной болезни. Два человека будут пить одинаковую воду, есть те же продукты. Но у одного появятся камни в почках, а у второго - нет, - продолжает. - У некоторых они выходят сами. Видел пациента, у которого те были, как финиковые косточки. В других случаях выполняем вмешательства через проколы или ультразвуковое дробление камней. После их выхода надо сдать анализ, чтобы определить - чего нельзя есть пациенту.

Из-за ухудшения экологии увеличилось количество детей, страдающих от мочекаменной болезни.

- Резкая боль в пояснице у детей должна насторожить родителей. Следует сделать ультразвуковое исследование. Особенно, если изменился цвет мочи и появились примеси крови в ней, - говорит Василий Матвеев, 48 лет, уролог Львовской клинической больницы на железнодорожном транспорте.

Начинают обследование с ультразвуковой диагностики почек и мочеточников. Необходимо, чтобы мочевой пузырь ребенка был наполнен. За 1 час надо выпить воду без газа. Если камней не обнаружили, но симптомы сохраняются, советуют пройти компьютерную томографию.

На фоне мочекаменной болезни может развиться почечная недостаточность. Опасна тем, что протекает безболезненно.

- Человек не знает о проблемах, потому что нет боли. А тем временем в почках происходят необратимые повреждения, - говорит Соловьев.

Тогда человек чувствует общую слабость, сонливость, проблемы с концентрацией внимания и припухлость вокруг глаз. Характерны носовые кровотечения, скачки артериального давления, боли в суставах, бессонница.

- Хроническая почечная недостаточность может начать развиваться в любом возрасте. Риск возрастает после 65 лет. Особенно у диабетиков. Чем раньше человек обращается за помощью, тем больше шансы замедлить прогрессирование болезни. Специалист вылечит болезнь, на фоне которой развилась недостаточность.