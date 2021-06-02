Диабет ослабляет сексуальное влечение

Езда на велосипеде снижает уровень глюкозы в крови

- Мало того что поправился от диабета, так еще и в постели не могу ничего женщине предложит, - говорит 46-летний Григорий из Бердичева Житомирской области. Фамилию не называет. - Слышал от диабетиков, что облепиховое масло хорошо снижает сахар в крови. Видимо, его буду принимать вместе с препаратами.

- Ухудшение потенции у диабетиков - не редкость. Они не держат уровень глюкозы в рекомендуемых пределах. Из-за этого нарушается кровообращение в сосудах и выработка тестостерона, что и снижает влечение. Вместо того, чтобы искать таблетки для потенции, нормализуйте уровень глюкозы, - говорит Валентина Добрынская, 50 лет, столичный эндокринолог.

- Маслом облепихи нельзя заменить назначенные лекарства, - продолжает. - А как добавка - только на пользу. Лучше всего принимать по чайной ложке во время еды. Но оно обладает слабительным действием, поэтому сначала надо посоветоваться с семейным врачом. Больным полезны йогурты на основе белого кефирного гриба. Он нормализует всасывание углеводов.

Часто люди годами не подозревают, что имеют сахарный диабет второго типа. Теряют время. Если болезнь обнаружена на ранней стадии, иногда можно обойтись без таблеток. Диабет может не иметь ярких симптомов, разве что возникает жажда. Болезнь становится явной, когда из-за скачка уровня глюкозы ухудшается зрение, нарушается работа почек или слабеют ноги.

- Это вредит не только сосудам, но и нервам. В их волокнах накапливаются вещества, вызывающие разбухание оболочки и разрушение нерва. Он не может передавать импульсы с необходимой скоростью. Возникают проблемы с суставами и почками, - добавляет Валентина Добрынская. - Многие с диабетом живут дольше, чем их здоровые ровесники. Внимательнее следят за своим состоянием, вовремя сдают анализы. С больными диабетом первого типа проще, потому что у них можно четко установить начало болезни.

На диабет второго типа может указывать лишний вес. При нарушении чувствительности тканей к инсулину поджелудочная железа пытается выделить больше гормона. Человек постоянно хочет есть. Под действием инсулина пища превращается в жир на животе.

- Диабетикам надо двигаться после еды не менее часа в сутки. Лучше заниматься в первой половине дня или до шести вечера. Можно ускоренно ходить или ездить на велосипеде, чтобы частота пульса возросла в полтора раза. Тогда организм тратит калории, а мышцы потребляют дополнительную глюкозу. Это и снижает ее уровень в крови.