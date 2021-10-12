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четверг, 14 октября 2021 00:10

Сосновые ветви выгоняют мышей из ягодника

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- Лапник - лучший обогреватель для цветника и сада. Под ним ничего не преет и не мерзнет, ​​- говорит Василий Косарь, 63 года, из села Побойная Уманского района Черкасской области.

Ветви хвойных деревьев обвязывает вокруг куста. Иглы образуют "подушку". Пропускает воздух, но сохраняет тепло. Они колючие, поэтому там не заведутся мыши, в отличие от листьев или соломы. Хвоя задерживает снег и защищает от ветра. Но некоторые растения не терпят кислой почвы. А она такой станет от осыпания хвои. Поэтому надо насыпать на землю торфа, а потом накрывать ветками.

- Внимательно осмотрите ветки. С ним можно принести в сад инфекцию. Насторожить должны черный налет, ржавчина, наросты на коре.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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