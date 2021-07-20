Слива Априсали дает плоды без опыления

- Чтобы удивить друзей и знакомых, посадите в саду удивительную сливу Конквест, - говорит Андрей Титов, селекционер из города Бахмут Донецкой области. В питомнике выращивают много высокоурожайных сортов слив. - Эти плоды не имеют косточек, идеально подходят для изготовления чернослива.

Желтоплодная слива Супериор имеет прекрасный вкус, созревает рано. Если нужен сорт среднего срока созревания, чтобы дольше лакомиться, селекционер предлагает Бербанк гигант. Его собирают с 20 июля по 10 августа. Плоды долго не падают с дерева, весят 150 г, а бывает и по 250.

Новый сорт Априсали - абрикосово-сливовый гибрид, который вывели в Германии. В Украине его можно купить у Андрея Титова. Зацветает поздно, не требует опыления. Скороплодный, начинает плодоносить со второго года жизни.

Дапл Данди - один из самых вкусных сортов с крупными плодами по 60-80 г. Созревают в конце августа. Сорт гибридный, вывели скрещиванием абрикоса и сливы.

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