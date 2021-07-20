Слива Априсали дает плоды без опыления

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 216
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 360
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1035
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 846
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 477
Фото
Все фото
4
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Урожай улучшит работа в благоприятные дни
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 612
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 378
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 459
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 02:26

Слива Априсали дает плоды без опыления

  Комментировать
 

- Чтобы удивить друзей и знакомых, посадите в саду удивительную сливу Конквест, - говорит Андрей Титов, селекционер из города Бахмут Донецкой области. В питомнике выращивают много высокоурожайных сортов слив. - Эти плоды не имеют косточек, идеально подходят для изготовления чернослива.

Желтоплодная слива Супериор имеет прекрасный вкус, созревает рано. Если нужен сорт среднего срока созревания, чтобы дольше лакомиться, селекционер предлагает Бербанк гигант. Его собирают с 20 июля по 10 августа. Плоды долго не падают с дерева, весят 150 г, а бывает и по 250.

Новый сорт Априсали - абрикосово-сливовый гибрид, который вывели в Германии. В Украине его можно купить у Андрея Титова. Зацветает поздно, не требует опыления. Скороплодный, начинает плодоносить со второго года жизни.

Дапл Данди - один из самых вкусных сортов с крупными плодами по 60-80 г. Созревают в конце августа. Сорт гибридный, вывели скрещиванием абрикоса и сливы.

Заказать саженцы и получить консультацию о выращивании можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0 (99) 415 00 15 0 (63) 461 88 32, 0 (67) 621 40 47.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Слива Априсали дает плоды без опыления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 24363
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 6 Просмотров: 17325
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13842
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10296
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 5616
Сад-Огород
Украинские земли становятся полупустыней
Украинские земли становятся полупустыней
Сушилка "Січ" спасет фрукты в дождливое лето
Сушилка "Січ" спасет фрукты в дождливое лето
Вишни сбрасывают листья из-за грибка
Вишни сбрасывают листья из-за грибка Просмотров: 405
Мини-трактор заменяет большинство сельскохозяйственной техники
Мини-трактор заменяет большинство сельскохозяйственной техники Просмотров: 72
Пастернак сеют на месте картофеля
Пастернак сеют на месте картофеля Просмотров: 45
Больше всего комментируют
6
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
"Агент влияния РПЦ в Украине". Новинского записали в базу "Миротворца"
Голосов: 985
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть