"Санекс Septix" позволит сэкономить на ассенизаторе

Начало лета не слишком радовало теплом. Последствия длительных дождей - переполненные выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах. Еще одна проблема - незапланированные расходы на ассенизатора.

Спасти ситуацию и избежать ее повторения в будущем помогут канадские биопродукты "Санекс Septix". Они содержат бактерии, перерабатывающие всю органику даже в переполненной яме.

Очистить трубы поможет натуральный продукт "Био Дрен". Он действует по всей длине трубы и обеспечивает надежную очистку. Также перерабатывает жировой налет на поверхности септика. Биопродукт канадского производства разжижает жировые пробки в случае засорения. Надежно и эффективно работает даже в холодной воде.

Проблемы с септиком облегчают таблетки "Комплекс". Они очищают канализационные трубы и перерабатывают отходы в выгребных ямах, септиках и канализации. Удобны в использовании - достаточно поместить таблетку в бачок или яму. Биопродукт восстанавливает работу старых септиков и выгребных ям.

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