Пучковые огурцы дают по 10 завязей в узле

- Выращиваю овощи давно. Когда-то был дефицит семян, а теперь, бывает, трудно выбрать то, что нужно, — говорит 56-летний Игорь Бальчук из Тисменицы на Ивано-Франковщине.

— Много лет отбирала овощные культуры. Имею настоящие шедевры мировой селекции, - говорит Виктория Беликова, селекционер из Бахмута Донецкой области. Жемчужиной коллекции являются огурцы с пучковым типом плодоношения. В одном узле 8-10 завязей. Плоды вкусные свежие и консервированные. Выращиваю сорта Калиф, Зеленый дождь, Зевс.

В хозяйстве предлагают лучшие сорта томатов: Желтый дамский пальчик, Пестрый уникум, Маршал, Томатное дерево, Кондитерский подсолнечник, Белый тигр с ореховым привкусом. Семена баклажанов без горечи сорта белый гриб, толстостенные перцы Тауэр, Ротонда и Монте Карло, сахарную кукурузу Белая и Мраморная, дыни Самарканд и Мирзачульская.

Заказать семена и получить консультацию о посадке можно по телефонам 0(99) 400 94 95, 0(67) 169 32 42