Хищные растения ловят насекомых

Им необходимо яркое солнце

- У меня на окнах хищники, которые уничтожают мух и комаров. Ловят их липкими усиками и съедают, - говорит одесситка Ольга Сагадин, 49 лет. - Хищные растения любят частые поливы, потому что по природе - болотные. Им подойдет дистиллированная или дождевая вода. Отстоявшаяся не годится.

Выращивает венерину мухоловку, цефалотус мешковидный, дарлингтония калифорнийскую, гелиамфору и сарацению. Они имеют закрученные "зубастые" ловушки. В них ловят насекомых. Внутри - жидкость, с помощью которой растение переваривает добычу. В зависимости от размера насекомого это может длиться от нескольких дней до недель. В отличие от других растений-хищников, у сарацении при попадании насекомого внутрь крышка не закрывается. Жертва тонет в жидкости, постепенно перевариваясь.

- Новичкам лучше всего начинать с венериной мухоловки, - продолжает. - Легко принимается и просто ухаживать. Растет в поддонах на подоконнике. Летом выставляю на улицу на стеллажи. Неприятного запаха нет. В жару даже нектаром отдает. Ничего токсического не выделяет, безопасна для человека.

Все хищные растения неприхотливы. Для размножения разделяют корневище. Удобрений им не надо. Питательные вещества получают от съеденной добычи. Зимой насекомых нет, поэтому используют запас с лета. Их нельзя перекармливать.

- Такие растения покупают на подарок мужчинам. Для них это как домашнее животное, которое не надо выгуливать, - говорит Сагадин.

Ухаживать за "хищниками" просто. Расти должны в кислом торфе и стоять под ярким солнцем.

- Сажаю в пластик. Потому что кислый торф взаимодействует с керамикой и образует вредные соли. От них растения погибают.

Зимуют такие растения по-разному. Одним нужен темный погреб, другим - светлый холодильник. Так они набираются сил и живут дольше.

- Перед тем как класть растение спать, обрезаю листья на высоту 4 сантиметра. Обрабатываю фунгицидом, чтобы не образовалась плесень. Горшок ставлю в пакет, так влага быстро не улетучится.

Раз в три недели открывает его и проверяет влажность почвы. Следит, чтобы температура была до + 7 ° C. Зимуют хищные растения три-четыре месяца.

- Весной начинают активно расти. К примеру, мухоловка становится зеленой с розовым внутри зубастого рта. Постепенно розовеет дальше. И в пик роста ловушка становится красная. Чем больше перепад ночных и дневных температур, тем ярче цвет.

Насекомоядные растения не следует часто пересаживать. Разве что на поверхности почвы появилась плесень или если надо разделить. Без пересадки могут расти до четырех лет.