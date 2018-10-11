Закарпатскую торгоню натирают на терке

- На Закарпатье любят паприку, - рассказывает 28-летний Олег Сысков, шеф-повар столичного ресторана закарпатской кухни "Кифлик". - Ее добавляют во многие блюда, в том числе и в домашнюю пасту - торгоню.

На две порции берет 200 г муки и два яйца. В глубокой посуде хорошо вымешивает, добавляет щепотку соли и столовую ложку паприки. Приправа придаст тесту красный цвет.

- Замешиваю руками, пока не станет тугим. Потом ставлю в морозильную камеру, чтобы затвердело. Оставляю на 20 минут. На противень подсыпаю немного муки. Натираю тесто на крупной терке.

Получаются мелкие, различные по величине едва закрученные кусочки.

- Чтобы они не слипались, следите, чтобы не ложились друг на друга.

В разогретую духовку ставит противень с пастой и подсушивает ее в течение 5-10 мин. до светло-желтого цвета. Перемешивать не надо, только следить, чтобы не подгорела.

На разогретую сковороду наливает 1,5 ст. л. масла.

- Обжариваю торгоню на умеренном огне. Жду, пока не подрумянится. Если паста недостаточно поджаренная, то разварится в кашу, и ее придется выбросить. Когда немного подсохнет, доливаю в сковороду 4 столовые ложки домашнего бульона. Заливать как классические макароны не надо. Когда жидкость немного испарится, снова добавляю несколько ложек бульона и довожу до готовности. Солю и перчу.

Блюдо готовит менее 10 мин.

- Паста имеет красный цвет. Мягкая и рассыпчатая торгоня сочетается с мясом. На Закарпатье ее подают к гуляшу. В нашем ресторане торгоню заказывают с куриными бедрами, обжаренными в маковом кляре, - говорит Олег Сысков.