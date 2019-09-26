Виноградное варенье готовят с лимоном

- Виноград зимой - деликатес. Заморозить его не получается, потому переделываю на варенье, - рассказывает Юлия Андрусик, 36 лет, из Белой Церкви Киевской области. - Беру плотные ягоды, которые не перезрели. Лучше всего подходит сорт кишмиш, потому что нет косточек.

Моет 1 кг винограда и лимон. Последний поливает кипятком и теркой снимает цедру до белой кожуры. Выжимает сок и цедит его от косточек. Насыпает в кастрюлю 800 г сахара, наливает стакан воды. Доводит до кипения на среднем огне, чтобы сахар растворился. Снимает с плиты. Добавляет виноград, сок и цедру лимона.

- Лимон здесь почти не ощущается. Только разбавляет приторно-сладкий вкус винограда.

Перемешивает и охлаждает до комнатной температуры. Ставит на огонь и доводит до кипения. Опять охлаждает. Повторяет это еще дважды и уже тогда переливает варенье в стерилизованные банки. Закатывает.