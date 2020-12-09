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понедельник, 14 декабря 2020 00:46

В тыквенный кекс добавляют апельсиновую цедру

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— Тыквенный кекс имеет легкий пряный аромат, нежный мякиш и насыщенный, но в меру сладкий вкус. Подойдет для домашнего чаепития, — рассказывает 40-летняя Ирина Паращак из города Дрогобыч Львовской области.

Просеиваю 250-280 граммов муки. Добавляю чайную ложку корицы, по половине чайной ложки кардамона и молотого сухого имбиря, две чайные ложки разрыхлителя и четверть чайной ложки соли. Перемешиваю.

В другой посуде соединяю 200 граммов сахара, столовую ложку ванильного и столько же измельченной на мелкой терке апельсиновой цедры. Добавляю два яйца и взбиваю миксером на высокой скорости 5-7 минут.

К яйцам вливаю 100 миллилитров масла и вбрасываю 250 граммов тыквенного пюре. Цвет выпечки будет зависеть от сорта овоща. А от густоты пюре — количество муки, которую надо добавить в тесто. Важно учитывать эти моменты.

Всыпаю муку с пряностями в тыквенную массу. Не надо долго перемешивать тесто. Выпечка может плохо подняться, или получится клейкой и плотной. По плотности тесто для тыквенного кекса должно напоминать жирную сметану.

Форму смазываю маслом, выкладываю тесто, на него — дольки яблока. Выпекаю около часа при температуре 180 градусов. Готовность проверяю деревянной шпажкой. По желанию кекс можно украсить.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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