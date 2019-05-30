В пряный ликер добавляют цитрусовую цедру

- Апельсиновый ликер пахнет глинтвейном. Пить его одно удовольствие, - рассказывает киевлянка Маргарита Фролова, 37 лет.

Смешивает по 1/2 стакана воды и белого сухого вина. Ставит кастрюлю на плиту. Всыпает стакан сахара и перемешивает до растворения. Варит на слабом огне 10 мин. Отставляет кастрюлю для охлаждения.

Снимает с двух апельсинов цедру, натирает на мелкую терку. Разрезает цитрусы и выжимает сок. Добавляет в сироп. Подмешивает две почки гвоздики и стакан водки. Перемешивает и переливает в банку. Неделю настаивает в темном прохладном месте, ежедневно взбалтывает. Готовый ликер процеживает и разливает в бутылки.