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понедельник, 07 сентября 2020 00:31

В немецкий суп добавляют клецки

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- Рецепт немецкого супа привезла дочь со стажировки, - рассказывает Юлия Мирчук, 50 лет, из села Бакай Вознесенского района Николаевской области. - Это наваристый бульон с печеночными кнедликами. Они похожи на наши клецки.

Нарезаю полкилограмма говядины на кости. Добавляю три разрезанные пополам луковицы, крупно измельченный стебель порея и две морковки. Сдабриваю чайной ложкой черного перца горошком. Добавляю три стебля петрушки. Заливаю водой, чтобы покрыла все. Варю полтора часа, пока мясо начнет отставать от костей. Снимаю с огня, процеживаю через мелкое сито. Мясо и овощи откладываю для других блюд, для супа уже не понадобится.

Для кнедликов 100 граммов батона заливаю 120 миллилитрами молока. Жарю на масле мелко порезанную луковицу. 300 граммов сырой говядины пропускаю через мясорубку. Добавляю столько же говяжьей печени и еще раз перемалываю. Соединяю с батоном, не отжимая жидкость. Добавляю три яйца и лук. Солю и перчу, перемешиваю.

Довожу до кипения несколько половников бульона. Ложкой выкладываю в него шарики фарша порциями. Варю до готовности. Из кнедликов должен вытекать прозрачный сок при прокалывании. Если их отварить во всем бульоне, он помутнеет и блюдо потеряет аппетитный вид.

Кому печеночные кнедлики не по вкусу, можно сделать классические. Для них в стакане теплого молока растворяю 20 граммов сухих дрожжей. Насыпаю полкилограмма муки, яйцо и щепотку соли. Замешиваю тесто и оставляю на полчаса настаиваться в тепле. Тогда леплю шарики и отвариваю. Время зависит от размера. Обычно достаточно 15 минут. Кнедлики готовы, когда после прокалывания вилка остается сухая.

В тарелки наливаю остатки горячего бульона. В каждую кладу по несколько кнедликов. Посыпаю нарезанным зеленым луком.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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