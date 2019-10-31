Тыквенный пирог украшают кремом из домашнего творога

— Раньше из тыквы ничего не готовила. Как-то знакомая угостила кусочком тыквенного пирога. Настолько понравился, что с тех пор в сезон каждую неделю готовлю, — говорит 29-летняя Марина Деревянко из Днипра.

Берет 600 г тыквы, два яйца, стакан жирных сливок, 150 г муки, 100 г масла, 100 мл молока, 100 г сахара, 0,5 ч. л. корицы, щепотку молотого мускатного ореха, соль на кончике ножа.

— Масло натираю на крупной терке. Смешиваю с мукой. Перетираю в крошку. Добавляю соль и молоко. Замешиваю тесто. Обматываю пленкой и кладу на час в холодильник.

Тыкву режет маленькими кубиками. Отваривает до полной готовности. Взбивает блендером до однородности. Пропускает через мелкое сито.

Охлажденное тесто тонко раскатывает. Перекладывает в форму для выпекания. Хорошо прижимает ко дну и краям. Накрывает пергаментом. Засыпает горох или другую крупу, чтобы тесто держало форму.

— Ставлю в прогретую до 200 градусов духовку. Выпекаю при такой температуре в течение 15 минут. Тем временем продолжаю готовить начинку.

Отделяет от белков желтки. Смешивает их и 50 г сахара. Взбивает до белого цвета. Добавляет в сливки. В отдельном сосуде белки взбивает с остальным сахаром.

- Желтковую смесь соединяю с тыквенным пюре. Всыпаю мускатный орех и корицу. Перемешиваю до однородности. Небольшими порциями аккуратно ввожу белки.

Вынув корж из духовки, извлекает с него пергамент с крупой. Заливает тыквенную начинку и разравнивает лопаткой. Ставит снова в духовку.

- Температуру уменьшаю до 180 градусов. Выпекаю в течение 40-45 минут. Подаю полностью охлажденным. Украшаю творожным кремом и притрушиваю корицей.

Для приготовления крема берет 250 г жирного творога, 2 ст. л ложки сметаны, 1/2 пакетика ванилина и 75 г сахарной пудры.

- Творог протираю через мелкое сито. Добавляю сметану, пудру и ванилин. Перемешиваю до однородности. Закладываю в кондитерский мешок и делаю узоры.