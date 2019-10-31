Тыквенный пирог украшают кремом из домашнего творога

 
Ексклюзивы
1/5
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 558
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4 Просмотров: 5526
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1377
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 783
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4104
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1134
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 972
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 630
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
03 ноября 2019
Просмотров: 180
Щур і білочка
Чим відрізняється щур від білочки? У неї кращий піар. Згадати цей старий жарт примусила хвиля захоплення української футбольної спільноти після ...
понедельник, 04 ноября 2019 00:40

Тыквенный пирог украшают кремом из домашнего творога

  Комментировать
 

— Раньше из тыквы ничего не готовила. Как-то знакомая угостила кусочком тыквенного пирога. Настолько понравился, что с тех пор в сезон каждую неделю готовлю, — говорит 29-летняя Марина Деревянко из Днипра.

Берет 600 г тыквы, два яйца, стакан жирных сливок, 150 г муки, 100 г масла, 100 мл молока, 100 г сахара, 0,5 ч. л. корицы, щепотку молотого мускатного ореха, соль на кончике ножа.

— Масло натираю на крупной терке. Смешиваю с мукой. Перетираю в крошку. Добавляю соль и молоко. Замешиваю тесто. Обматываю пленкой и кладу на час в холодильник.

Тыкву режет маленькими кубиками. Отваривает до полной готовности. Взбивает блендером до однородности. Пропускает через мелкое сито.

Охлажденное тесто тонко раскатывает. Перекладывает в форму для выпекания. Хорошо прижимает ко дну и краям. Накрывает пергаментом. Засыпает горох или другую крупу, чтобы тесто держало форму.

— Ставлю в прогретую до 200 градусов духовку. Выпекаю при такой температуре в течение 15 минут. Тем временем продолжаю готовить начинку.

Отделяет от белков желтки. Смешивает их и 50 г сахара. Взбивает до белого цвета. Добавляет в сливки. В отдельном сосуде белки взбивает с остальным сахаром.

- Желтковую смесь соединяю с тыквенным пюре. Всыпаю мускатный орех и корицу. Перемешиваю до однородности. Небольшими порциями аккуратно ввожу белки.

Вынув корж из духовки, извлекает с него пергамент с крупой. Заливает тыквенную начинку и разравнивает лопаткой. Ставит снова в духовку.

- Температуру уменьшаю до 180 градусов. Выпекаю в течение 40-45 минут. Подаю полностью охлажденным. Украшаю творожным кремом и притрушиваю корицей.

Для приготовления крема берет 250 г жирного творога, 2 ст. л ложки сметаны, 1/2 пакетика ванилина и 75 г сахарной пудры.

- Творог протираю через мелкое сито. Добавляю сметану, пудру и ванилин. Перемешиваю до однородности. Закладываю в кондитерский мешок и делаю узоры.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тыквенный пирог украшают кремом из домашнего творога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 30134
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 20232
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 16173
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 13707
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 13204
Еда
Тарт с творожно-фруктовой начинкой поливают медом
Тарт с творожно-фруктовой начинкой поливают медом Просмотров: 243
Для калиновки нужно 100 листов смородины
Для калиновки нужно 100 листов смородины Просмотров: 387
В рулет из картофеля заматывают грибы
В рулет из картофеля заматывают грибы Просмотров: 81
Свинину с тыквой тушат в пиве
Свинину с тыквой тушат в пиве Просмотров: 252
Японские пельмени поджаривают до румяной корочки
Японские пельмени поджаривают до румяной корочки Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
4
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
В России собираются судить бывшего украинского министра
1
Урятували
Голосов: 647
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua