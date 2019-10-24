Свинину с тыквой тушат в пиве

- На тыквах вырастила внуков. Готовила каши, супы и десерты, - рассказывает Елена Линийчук, 54 года, из села Мамрин Коростышевского района Житомирской области. - Привыкла, тоже с дедом все время готовлю. Муж чаще всего заказывает мясцо с пивом. Особенно в холод, когда хочется чего-то сытного. Когда тушится, пахнет на весь двор.

Моет 500 граммов свинины или говядины. Обрезает пленки, режет кубиками. Жарит на масле до золотистой корочки. Перекладывает в кастрюлю с толстым дном. Чистит и давит прессом два зубца чеснока. Режет кольцами большую луковицу. Добавляет к мясу и жарит на среднем огне 5-7 мин. Наливает в кастрюлю 0,5 л пива.

- Мясо одинаково разомлевает на темном и на светлом пиве. Но первое придаст блюду горчинку и хлебного привкуса.

Доводит до кипения, накрывает крышкой и уменьшает огонь. Тушит на слабом огне 1,5 часа.

- Можно готовить в мультиварке. Сэкономите время. Тушится на полчаса меньше.

Чистит от кожуры и семян 400 г тыквы. Режет кубиками, добавляет к мясу. Сыплет по 0,5 ч. л. соли и куркумы. Пробует. Добавляет перца.

- Люблю бросить чайную ложку сахара. С пивом дает карамельный привкус.

Перемешивает и тушит на среднем огне 15 мин. без крышки. Выключает и сразу подает на стол. Тушеное мясо с тыквой в тарелке посыпают измельченной петрушкой или зеленым луком.

Тыквенный суп подают со сметаной

- Как хочется жидкого, вожусь с тыквенным супом. Вкус меняю специями. Больше всего люблю паприку. Для мягкого привкуса подойдет куркума, - говорит Елена Линийчук.

Чистит и режет кубиками 200 г тыквы. Кладет в форму для запекания, посыпает черным молотым перцем и сушеным орегано. Когда тыква разомлела, перекладывает ее в кастрюлю. Подливает стакан воды и доводит до кипения. Уменьшает огонь и варит еще 5 мин. Вымешивает суп пестиком для картофеля или блендером до однородности. Наливает полстакана горячего молока и 2 ст. л. сметаны. Солит по вкусу, перемешивает и варит еще 5 мин. Выключает огонь и посыпает семечками тыквы.