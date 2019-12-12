Штоллен выпекают за три недели до Рождества

- Рождество в нашей семье не обходится без штоллена, - говорит 29-летняя Наталья Петриченко из Николаева. - Так называется традиционная немецкая рождественская выпечка. Ее готовят за три-четыре недели до праздника. Свежая она тоже вкусная, но не настолько. За месяц хорошо вылеживается и приобретает неповторимый вкус и аромат.

Для творожного штоллена берет 200 мл коньяка или портвейна, 300 г изюма, 200 г апельсиновых или лимонных цукатов, 100 г вяленых вишен или клюквы, 100 г фундука, сок и цедру лимона, два яйца, 250 г масла, 250 г творога 250 г сахара, 600 г муки, 25 г разрыхлителя, 400 г сахарной пудры, 1/2 ч. л. ванилина или других пряностей.

- За несколько дней до выпечки сухофрукты мою, просушиваю, засыпаю в банку и заливаю коньяком. Оставляю на двое суток. Тогда отжимаю и перемешиваю с небольшим количеством муки. Так они не слипаются и равномерно распределяются по тесту.

Масло комнатной температуры взбиваем с сахаром и ванилином. По одному добавляем яйца, лимонный сок, цедру и творог. Довожу массу до однородности. Вмешиваю сухофрукты и орехи. Муку просеиваю, соединяю с разрыхлителем. Частями всыпаю в яично-масляную массу.

Тесто должно быть мягкое, но при этом хорошо собираться в комок. Делю его на две части. Каждую раскатываю в форме прямоугольника и заворачиваю рулетом. Выкладываю на застеленный пергаментом противень. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаю в течение часа.

Если верх слишком быстро румянится, накрываю фольгой. Готовность проверяю зубочисткой. Еще горячим смазываю растопленным маслом. Когда остынет, обильно посыпаю через сито сахарной пудрой. Готовый штоллен заворачиваю в несколько слоев пергаментной бумаги. Сверху - плотно фольгой. До Рождества храню в сухом прохладном месте.