Скумбрию запекают с абрикосами

— Готовлю рыбу по особому рецепту — с абрикосами и йогуртом, — рассказывает Светлана Чичановская, 42 года, из поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области. Получается нежная, сочная и оригинальная по вкусу. Для аромата добавляю лимонный сок и тимьян. Абрикосы беру твердые, чтобы не "расползлись" при запекании.

- Четыре очищенных абрикоса нарезаю дольками. Скумбрию без головы разделяю напополам вдоль позвоночника. Филе солю и перчу. Добавляю чайную ложку лимонного сока. Оставляю мариноваться на 20 минут. Застилаю форму для запекания пергаментом и выкладываю рыбу. Поливаю филе 2 столовыми ложками йогурта, кладу сверху абрикосы. Посыпаю двумя щепотками молотого розмарина и чабреца. Запекаю 25 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Если хочется чего-то в восточном стиле, готовлю скумбрию в горчично-соевом соусе.

Нарежьте кольцами луковицу и две очищенные рыбины средними кусками. Для соуса соединяю 2 столовые ложки горчицы, столько же майонеза и 3 столовые ложки соевого соуса. Поливаю рыбу маринадом и оставляю на полчаса. Форму для запекания застилаю пергаментом, выкладываю лук, сверху рыбу. Опять поливаю соусом и ставлю в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса. Подаю с овощами-гриль.

Рыбу не только запекаю, но и тушу. Обожаю рецепт "Пикантного минтая". Секрет блюда — в маринаде из тушеных овощей.

Морковь натираю на терке. Две луковицы нарезаю кольцами. Обжариваю 3-5 минут на хорошо разогретых 3 столовых ложках масла. Добавляю 150 граммов майонеза, столовую ложку сахара и специи. Тушу под крышкой 10-15 минут, помешивая.

Очищенный минтай нарезаю кусками. В разогретой сковороде обжариваю рыбу с двух сторон. Масла не жалею — беру где-то 5 столовых ложек. Готовый минтай кладу на салфетку и удаляю косточки, чтобы не повредить куски. Застилаю дно стеклянного противня тушеными овощами, сверху выкладываю рыбу, накрываю оставшимся маринадом. Ставлю в холодильник на 2 часа. Подаю как холодную закуску. Очень вкусно с картофельным пюре или рисом.

Рыбные блюда без соуса не такие вкусные. Поэтому всегда готовлю один на все случаи — тартар. Трачу 10 минут.

Мелко нарезаю пучок укропа. На мелкой терке тру маринованный огурец. Смешиваю 100 миллилитров майонеза и столько же сметаны. Перемешиваю. Добавляю соль и перец по вкусу.