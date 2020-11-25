Салат из печени заправляют гранатовым соком

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 216
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1890
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2637
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1800
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6813
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1377
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 963
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 297
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 00:21

Салат из печени заправляют гранатовым соком

  Комментировать

- Из кулинарной телепередачи взяла рецепт салата с тыквой и печенью. Кисло-сладкая заправка придает ему вкус, - рассказывает 25-летняя Анастасия Куликова из Мелитополя Запорожской области.

- 500 граммов куриной печени режу небольшими кусками. Солю, перчу, обжариваю на столовой ложке масла. 400 граммов тыквы нарезаю тонкой соломкой. Солю, сбрызгиваю чайной ложкой оливкового масла. Запекаю при 180 градусах 15 минут.

Для заправки взбиваю в блендере 50 миллилитров гранатового сока с двумя столовыми ложками оливкового масла, столовой ложкой бальзамического уксуса и таким же количеством меда. Пучок салата рву на куски. Добавляю запеченную тыкву, две столовые ложки заправки. Солю и перемешиваю. Выкладываю печень, поливаю столовой ложкой соуса. Посыпаю двумя чайными ложками кунжута. Подаю теплым.

С печенью готовлю еще один салат. От него в восторге даже дети.

300 граммов порезанной кубиками тыквы поливаю двумя столовыми ложками масла. Солю и перчу, запекаю при 180 градусах 15 минут. 3 минуты обжариваю нарезанную полукольцами луковицу и измельченный зубчик чеснока. Добавляю 60 граммов копченой грудки, накрошенной соломкой. Обжариваю столько же.

Обваливаю 300 граммов куриной печени в смеси двух столовых ложек муки, чайной ложки паприки, щепотки соли и перца. Жарю с грудкой 10 минут. Во второй сковороде 5 минут карамелизую горсть грецких орехов с половиной столовой ложки сахара и чайной ложкой кипяченой воды.

Для заправки смешиваю щепотку соли и перца, две столовые ложки соевого соуса и чайную ложку масла. Полпучка листьев салата рву руками, поливаю соусом. Выкладываю запеченную тыкву, потом еще полпучка салата, полить заправкой, и печень с овощами и курицей. Украшаю карамелизированным орехами.

Автор: Влада МОСКВИТИС
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Салат из печени заправляют гранатовым соком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19449
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 10944
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7650
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
 Просмотров: 4050
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 3960
Еда
Фасолевые котлеты начиняют орехами
Фасолевые котлеты начиняют орехами Просмотров: 297
Пастилу сушат 5 часов
Пастилу сушат 5 часов Просмотров: 90
Евгений Клопотенко объездил всю Украину в поисках идеального рецепта борща
Евгений Клопотенко объездил всю Украину в поисках идеального рецепта борща Просмотров: 162
Калиновое вино настаивают на сиропе
Калиновое вино настаивают на сиропе Просмотров: 54
Фисташковый чизкейк готовят на водяной бане
Фисташковый чизкейк готовят на водяной бане Просмотров: 180
Больше всего комментируют
13
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
12
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
8
"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
Голосов: 130
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть