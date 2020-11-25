Салат из печени заправляют гранатовым соком

- Из кулинарной телепередачи взяла рецепт салата с тыквой и печенью. Кисло-сладкая заправка придает ему вкус, - рассказывает 25-летняя Анастасия Куликова из Мелитополя Запорожской области.

- 500 граммов куриной печени режу небольшими кусками. Солю, перчу, обжариваю на столовой ложке масла. 400 граммов тыквы нарезаю тонкой соломкой. Солю, сбрызгиваю чайной ложкой оливкового масла. Запекаю при 180 градусах 15 минут.

Для заправки взбиваю в блендере 50 миллилитров гранатового сока с двумя столовыми ложками оливкового масла, столовой ложкой бальзамического уксуса и таким же количеством меда. Пучок салата рву на куски. Добавляю запеченную тыкву, две столовые ложки заправки. Солю и перемешиваю. Выкладываю печень, поливаю столовой ложкой соуса. Посыпаю двумя чайными ложками кунжута. Подаю теплым.

С печенью готовлю еще один салат. От него в восторге даже дети.

300 граммов порезанной кубиками тыквы поливаю двумя столовыми ложками масла. Солю и перчу, запекаю при 180 градусах 15 минут. 3 минуты обжариваю нарезанную полукольцами луковицу и измельченный зубчик чеснока. Добавляю 60 граммов копченой грудки, накрошенной соломкой. Обжариваю столько же.

Обваливаю 300 граммов куриной печени в смеси двух столовых ложек муки, чайной ложки паприки, щепотки соли и перца. Жарю с грудкой 10 минут. Во второй сковороде 5 минут карамелизую горсть грецких орехов с половиной столовой ложки сахара и чайной ложкой кипяченой воды.

Для заправки смешиваю щепотку соли и перца, две столовые ложки соевого соуса и чайную ложку масла. Полпучка листьев салата рву руками, поливаю соусом. Выкладываю запеченную тыкву, потом еще полпучка салата, полить заправкой, и печень с овощами и курицей. Украшаю карамелизированным орехами.