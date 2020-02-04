Ряженку делают из вечернего молока

- Домашнюю ряженку впервые делала с телефоном у уха. Кума советовала, что за чем бросать. Вышла такая вкусная, что отказалась от магазинной, - рассказывает Александра Нагорная, 33 года, из Херсона.

- Главный секрет - правильно приготовить молоко. Покупаю домашнее вечернее.

В 3 литра молока сыплю по щепотке соли и сахара. Довожу до кипения и варю на слабом огне 40 минут. Потом кастрюлю переставляю в духовку. Запекаю 50 минут до образования румяной пленки на поверхности. Сыплю пол чайной ложки ванилина. Когда молоко немного остынет, переливаю в литровые банки.

Остужаю до 40 градусов, а потом добавляю по шесть столовых ложек сметаны в каждую банку. Перемешиваю. Закрываю капроновыми крышками и укутывают теплым платком. Оставляю так на ночь. Утром ставлю в холодильник. Там настаивается 3 часа. На стол подаю с подсушенным батоном и семенами кунжута.