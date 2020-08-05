Рулетики поливают глазурью

— На Маковея всегда пекла традиционные лепешки. Это постный корж, который разламывают на куски и поливают водой с маком и медом. Но уже второй год, кроме них, готовлю еще и рулетики. Они хоть и не постные, как этого требует праздник, но их любят дети, — рассказывает 34-летняя Марина Коваль из Черкасс.

Для начинки 70 граммов мака заливаю полстакана воды и варю 7-8 минут. Добавляю столовую ложку сахара и взбиваю блендером.

Измельчаю 20 граммов дрожжей и смешиваю со столовой ложкой сахара. Вливаю 200 миллилитров теплого молока. Оставляю на 10-17 минут. Добавляю яйцо, 60 граммов растопленного масла, 10 граммов ванильного сахара и четыре столовые ложки обычного. Всыпаю 450 граммов муки и замешиваю тесто. Должно быть эластичное, но немного липнуть к рукам. Оставляю его на полтора часа в тепле. Потом немного приминаю тесто и раскатываю тонким пластом. Выкладываю начинку. Скручиваю в рулет и нарезаю на шесть частей шириной 3-4 сантиметра. Рулетики размещаю на противень, застеленный пергаментом. Оставляю на полчаса. Смазываю яйцом и запекаю 40 минут при температуре 180 градусов.

Для глазури взбиваю миксером две столовые ложки йогурта, 75 граммов пудры и 20 граммов размягченного масла. Поливаю горячие рулетики. Также можно сделать шоколадную помадку и посыпать пудрой.