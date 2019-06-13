Розовый чизкейк ночь охлаждают в холодильнике

- В сезон клубники хочется наесться ее по максимуму. Люблю с ней десерты. Особенно нравится клубничный чизкейк. Готовится на основе творога, поэтому легкая кислинка клубники в него идеально вписывается. На вкус получается очень нежным, в меру сладким, - говорит 27-летняя Юлия Крамаренко из Одессы.

Для приготовления клубничного чизкейка берет 500 г творога высокой жирности, 250 г сметаны, 70 г масла, три яйца, 300 г свежей клубники, 200 г песочного печенья, 100 г сахара, ванилина на кончике ножа, 3 столовые ложки крахмала, сок половины лимона.

- Печенье передавливаю скалкой в крошку. Смешиваю с маслом комнатной температуры. Выкладываю в разъемную форму. Распределяю по дну и бортикам. Утрамбовываю. Ставлю в разогретую до 160 градусов духовку на 10 минут.

Готовую основу из печенья оставляет охлаждаться. Из формы ее при этом не вытаскивает. Между тем творог перетирает через мелкое сито. Клубнику толчет в пюре. Перемешивает с творогом. Масса приобретает нежно-розовый цвет. Добавляет сметану, сахар, ванилин, крахмал, лимонный сок и взбитые яйца. Сбивает массу миксером до однородности.

- Яйца использую комнатной температуры, а не прямо из холодильника. Достаю их за час до приготовления. Тогда сбиваются лучше и хорошо сочетаются с другими ингредиентами.

Выливает творожную массу на охлажденную основу из печенья. Ставит в разогретую до 160°С духовку. Выпекает в течение 80 мин. Далее духовку выключает и оставляет в ней торт еще на 1 час.

- Из формы чизкейк не достаю. Прямо в ней ставлю еще в холодильник на ночь. Перед подачей украшаю клубникой.