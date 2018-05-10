Редис в салат натирают на "корейской" терке

- Больше всего люблю готовить из сезонных овощей, - говорит 54-летняя Екатерина Демиденко из Чернигова - Самое время для легких салатов из редиса и зелени. Знаю много рецептов, но мои два любимые - с сыром, домашними гренками и заправленный горчичным соусом. Эти салаты вкусные и легкие в приготовлении.

Берет по 150 г твердого сыра двух сортов. Нарезает мелкой соломкой и перекладывает в глубокую посуду.

- Один свежий огурец средней величины и 50 граммов редиса мою под проточной водой. Кожуру с огурца не снимаю. Натираю редис и огурец на корейской терке. Если нет такой, можно мелко нарезать соломкой. Беру один малосольный огурец и нарезаю маленькими кубиками. Секу пучок укропа и зеленого лука. Высыпаю в миску с сыром, - продолжает.

Для приготовления заправки смешиваю 1 ст. л. яблочного или виноградного уксуса, 1 ст. л. лимонного сока, 3 ч. л. горчицы. Перемешиваю все вилкой.

- Добавляю в заправку 3 столовые ложки рафинированного растительного масла и ложку сметаны. Лучше всего брать домашнюю. Посыпаю щепоткой молотого черного перца и добавляю две веточки измельченного зеленого лука. Заправляю перед подачей на стол. Немного солю и перемешиваю все ингредиенты. Хорошо сочетается с отварным рисом или лавашем.

- Для следующего салата готовлю домашние гренки.

Два ломтя белого хлеба нарезаю кубиками одинаковой величины. Подсушиваю их в духовке или на сковороде. Постоянно помешивайте, чтобы не подгорели. Промываю пучок листьев салата и оставляю на бумажном полотенце, чтобы сошла вода. Беру пять редисок и восемь помидоров черри, промываю их. Можно взять один помидор средней величины. Редис нарезаю на мелкие кольца, а черри - на четвертинки.

Отвариваю пять-семь перепелиных яиц и разрезаю пополам. На широкую плоскую тарелку выкладываю листья салата. Сверху - помидоры черри, кусочки редиса и яйца. Нарезаю 100-150 г сыра фета кубиками, добавляю в салат. Посыпаю гренками.

- Для заправки размешиваю 2 столовые ложки оливкового масла и чайную ложку лимонного сока. Добавляю маленький пучок измельченного укропа и петрушки. Солю и перчу по вкусу. Поливаю салат заправкой и сразу подаю на стол. Иначе гренки размокнут, а овощи пустят сок. Такой салат сочетается с мясными блюдами.