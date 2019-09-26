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Печеночный паштет пекут полчаса

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- Осенью режем кур, мяса на переработку хватает. Не знала, куда девать столько печени, пока не научилась делать паштет. Это отличная закуска гостям и себе к обеду, - рассказывает Наталья Громова, 53 года, из села Здобуток Тальновского района Черкасской области. - Готовится быстро. Продукты жарю, перекручиваю и пеку.

Жарит 1 кг куриной печени. Добавляет тертую морковь и порезанный лук. Солит и перчит. Наливает стакан сливок и тушит на медленном огне до загустения. Паштет охлаждает. Режет четыре-пять шампиньонов на кубики и жарит до золотого цвета. Перекладывает в большую миску с паштетом. Добавляет 200 г сливочного масла, 100 г тертого сыра и три зубка измельченного чеснока. Взбивает блендером и перекладывает массу в форму. Ставит запекаться на полчаса при температуре 150°C. Вытаскивает и кладет в банки. Хранит в холодильнике.

- Сейчас сезон грибов. Я по ним не специалист, а сват ежегодно привозит немало лесных. На паштет годятся белые грибы, подосиновики или подберезовики.

Режет кубиками 400 г грибов и варит 10 мин. Тогда кладет жариться на сковороду. Чистит и режет луковицу и морковку. Жарит до мягкости. Пересыпает в кастрюлю и перемалывает блендером. Кладет пропущенный через пресс зубчик чеснока. В полученное пюре добавляет 2 ч. л. лимонного сока, по щепотке соли и черного молотого перца. Добавляет 30 г мягкого сливочного масла и 1/3 ч. л. тимьяна. Перемешивает и кладет грибной паштет в лотки. Ставит их в холодильник на ночь.

- Чтобы хватило грибного паштета на зиму, беру другую пропорцию. Делаю большими закладками, чтобы вышло за раз несколько банок.

Промывает и кладет в кастрюлю с водой 1 кг подберезовиков. Доводит до кипения, варит 15 мин. Чистит луковицу и морковку. Лук режет кубиками и жарит до полуготовности. Добавляет крупно натертую морковь и тушит 5 мин. Цедит грибы и перемалывает на мясорубке. Вбрасывает жареные овощи. Сдабривает солью и черным молотым перцем. Перемешивает, раскладывает в стерилизованные банки. В каждую наливает по 1 ст. л. уксуса. Стерилизует 1 ч. Закатывает крышками и переворачивает банки вверх дном.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
30
сентября

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