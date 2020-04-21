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понедельник, 27 апреля 2020 06:05

Настойка из тархуна зреет три дня

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- Настроение поднимаю тархуновой настойкой. Она ярко-зеленая со сладким ароматом, — рассказывает Мария КУНДЕЛЬСКАЯ, 41 год из города Белая Церковь Киевской области. — Раньше думала, что из этой травы только газированные напитки делают, пока не бросила ее в водку.

Споласкиваю 50 граммов свежего тархуна. Раскладываю тонким слоем на полотенце. Когда обсохнет, режу и посыпаю двумя столовыми ложками сахара. Накрываю миску пленкой на 20 минут, чтобы выделился сок. Перекладываю листья в банку и заливаю пол-литра водки. Закрываю и встряхиваю. Ставлю в темное место. Взбалтываю раз в сутки. Настойка зреет три дня. Потом процеживаю через сложенную вчетверо марлю. Тогда напиток не будет мутный.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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