"На праздники готовлю ошеек, в будни - кролика или курятину"

- От слив мясо разомлевает на нитки. Фрукты отдают сочность и кислинку, — рассказывает Инна Киричек, 30 лет, из Житомира. - Целую полку в морозилке забиваю плодами, потому что часто запекаю мясо. На праздники готовлю ошеек, а в будни — кроля или курятину.

Мою 1,5 килограмма свинины и делаю с десяток надрезов. Для маринада смешиваю две столовые ложки томатной пасты, 50 миллилитров соевого соуса, по половине чайной ложки молотого кориандра, паприки и черного молотого перца. Бросаю по щепотке соли и сахара. В маринаде свинина лежит час в холодильнике. Тогда режу пополам 300 граммов слив. Шпигую в разрезы на ошейке. Оставшиеся сливы кладу в рукав для запекания. К ним засовываю свинину и горсть измельченных грецких орехов. Запекаю час при температуре 180 градусов.

Для соуса измельчаю лук, два зубчика чеснока и корень имбиря на 4-5 сантиметров. Жарю в сотейнике до прозрачности лука. Всыпаю 70 граммов сахара. Добавляю 100 граммов измельченных слив без костей и зеленое яблоко, порезанное четвертинками. Красные или желтые сорта не подходят. Потому что здесь фрукты нужны для сочности, а не сладости. Сдабриваем палочкой корицы, щепоткой молотого душистого перца и половиной чайной ложки соли. Наливаю 20 миллилитров яблочного уксуса и рюмку воды. Держу соус на маленьком огне 40 минут, пока все ингредиенты не разварятся. Затем взбиваю массу блендером. Запеченное мясо режу кусками толщиной по 3 сантиметра и подаю с соусом.

Родители держат кроликов, поэтому часто имеем свежее мясо. Со сливами оно получается нежное и сочное.

Режу на куски пол-тушки кроля и обкатываю в муке. Жарю на масле до золотистой корочки. Снимаю на тарелку, а в ту же сковороду наливаю полстакана красного вина. Довожу до кипения, добавляю две почки гвоздики. Форму для запекания смазываю маслом. Сюда режу лук полукольцами. Измельчаю три зубчика чеснока и 200 граммов слив. Выкладываю кроля и заливаю вином со сковороды. Накрываю фольгой и ставлю печься на 30-40 минут.

Из курятины выбираю для запекания голени. Они сочнее, чем филе. А сливы образуют фруктовую корочку.

Делаю сначала маринад из чайной ложки меда, двух столовых ложек соевого соуса. Добавляю по чайной ложке приправы хмели-сунели и карри. Выжимаю прессом два зубчика чеснока и добавляю три ветки тимьяна. На час в маринаде оставляю килограмм голеней. В противень выкладываю сочную "подушку" из колец лука и 10 слив, разрезанных наполовину. Их кладу шкуркой вниз. Поверх - куриные голени. Поливаю маринадом. Солю и перчу по вкусу и накрываю фольгой. Пеку 20 минут при температуре 180 градусов. Снимаю фольгу и готовлю еще 15 минут, пока курица не подрумянится.

Соус кипятят две минуты

- Из слив делаю универсальный соус. С ним можно подавать и мясо, и рыбу, — рассказывает киевлянка 41-летняя Полина Винокурова.

— Довожу до кипения килограмм желтых слив в литре воды. Тогда убавляю огонь и оставляю их томиться еще на 15 минут. За это время должна отстать кожура от плодов. Их перетираю на сите, а кости выбрасываю. Добавляю пучок порезанной петрушки и три раздавленных зубчика чеснока. Измельчаю стручок острого перца. Добавляю две столовые ложки сахара, щепотку соли и столовую ложку лимонного сока. Наливаю 50 миллилитров воды и довожу до кипения. Снимаю пену и готовлю 2 минуты. Должен час постоять перед подачей, чтобы смешались вкусы. Соус можно перелить в стерилизованные банки и закатать крышками на зиму.