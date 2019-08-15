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понедельник, 19 августа 2019 00:15

Мохито подают в охлажденных бокалах

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- Новинкой этого сезона для меня стал мохито из арбуза, - рассказывает 27-летняя Елена Мельниченко из Киева. - Попробовала коктейль в ресторане. Поэкспериментировала дома, вышел не хуже.

200 г арбуза режет на куски и удаляет косточки.

- Мякоть взбиваю в блендере до однородной массы. Разрезаю один лайм пополам. Выжимаю сок из половинки, а вторую нарезаю полукольцами. Их использую для украшения.

Моет три веточки мяты.

- С двух срываю листочки и кладу в широкий стакан. Добавляю лаймовый сок и столовую ложку сахара. Деревянной лопаткой перетираю и переливаю в графин. Добавляю взбитый арбуз и 60 миллилитров белого рома. Перемешиваю до однородности.

Охлаждает бокалы.

- Ставлю их на 2-3 минуты в морозилку. Далее наполняю льдом до половины и заливаю коктейлем. Украшаю ломтиками арбуза, лайма и веточкой мяты. Коктейль следует подавать сразу после приготовления.

Автор: Василина КОПЫТКО
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