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четверг, 06 августа 2020 18:10

Маковый рулет по вкусу напоминает "Ромовую бабу"

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- Развожу 25 граммов прессованных дрожжей "Духмяна Хата" в теплом молоке, добавляю столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки. Перемешиваю и оставляю в тепле на 20 минут.

В большом сосуде смешиваю 500 граммов просеянной муки и 3 столовые ложки сахара. Добавляю на кончик чайной ложки соли, 100 граммов мягкого масла и яйцо. Вливаю опару, которая уже подошла, замешиваю мягкое тесто. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место без сквозняков в час.

Для начинки смешиваю 150 граммов мака, 50 г масла, 5 столовых ложек сахара и 50 миллилитров молока.

- Тесто, которое подошло, разделяю на две части. Получится два рулеты около 20 сантиметров длиной. Если хотите один, но большой - используйте все тесто сразу. Раскачиваю тесто в тонкий пласт и преподаю половину маковой начинки. Сверху добавляю 85 граммов вишни. Оставляю 1-2 сантиметра от краев, чтобы было удобно свернуть рулет. Посыпаю столовой ложкой цедры лимона и таким же количеством молотой корицы. Формирую рулет. Удобнее скручивать рулет на пергаменте для выпечки, чтобы потом сразу переложить на противень. Шов рулета должно быть снизу. Смазываю смесью желтка и 1-2 столовыми ложками молока. Можно посыпать маком. Отправляю в разогретую до 180 градумив духовку на 30-40 минут.

- Время приготовления зависит от свойств духовки и размера рулета. Готовность лучше проверять деревянной шпажкой. Охлажденный рулет разрезаю на кусочки. На вкус похоже на "Ромовую бабу", но украинского происхождения. Получается нежным но не сухим, что обычно является главной проблемой рулетов.

- Только свежие и качественные дрожжи помогут вам приготовить пышную выпечку. "Духмяна Хата" - это единственные на рынке домашнего хлебопечения осмотолерантни дрожжи, которые были специально разработаны для использования в рецептурах с повышенным содержанием сахара, масла и других сдобных компонентов, - говорит Светлана Паливода, руководитель технологического отдела французской компании "Лесаффр Украина", производящей дрожжи "Духмяна Хата".

  "Душистая Хата" идеально подходит для сложной выпечки
"Душистая Хата" идеально подходит для сложной выпечки

"Духмяна Хата" идеально подходит для сложной выпечки - куличи, рождественского штолен, венских Розанчик, круассанов, слоек - где много сдобы в рецептуре. Также годится и для более простых рецептур - пиццы, пирожков, пирогов. Эти дрожжи не требуют предварительной активации - их можно сразу же использовать для замеса. При этом они обеспечат быстрый подъем теста. Дрожжи "Духмяна Хата" справятся с любым тестом, легко и быстро его поднимут. С "Духмяной Хатой" хозяйка может быть уверена, что выпечка получится рыхлой и ароматной!

"Духмяна Хата" - единственные в Украине 100 граммовые прессованные дрожжи, которые упаковываются в специальный материал - бумага с покрытием HOT- MELT. Эта упаковка обеспечивает оптимальные условия для хранения. Благодаря покрытию HOT- MELT, которое имеет специальные барьерные свойства, дрожжевые клетки гораздо лучше сохраняют свою активность в течение всего срока годности. Также благодаря этому покрытию дрожжи не прилипают к упаковке.

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06
августа

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