Лимонный сироп делает бисквит сочным

— Чернично-лимонный торт готовила на день рождения сына. Хотела, чтобы легкий был и не слишком сладкий, — говорит 51-летняя Любовь Бирина из города Калуш Ивано-Франковской области.

Включаю духовку на 180 градусов. Начинаю готовить бисквит. Семь яиц смешиваю с семью столовыми ложками сахара. Взбиваю до белой пышной массы примерно 10 минут. Просеиваю семь столовых ложек муки и ввожу в яичную массу. Вымешиваю вручную, без миксера. Беру разъемную форму диаметром 22 сантиметра. Дно застилаю пергаментом. Смазывать маслом и присыпать мукой не нужно. Выливаю смесь в форму и ставлю в разогретую духовку на 30-40 минут. Готовность бисквита определяю деревянной палочкой. Первые 20 минут духовку не открываю. Готовый бисквит вынимаю и оставляю в форме до охлаждения. Даю постоять 7 часов. Так он подсохнет и не будет крошиться во время разрезания. Ножом с зубчиками делю бисквит вдоль на три коржа. Их можно пропитать лимонно-сахарным сиропом, тогда станут сочные. Но это при желании, потому что не все любят влажные коржи. Смешиваю поровну сахара и воды. Довожу до кипения. После полного растворения добавляю сок лимона. Пропитываю коржи.

Для желе взбиваю в блендере 200 граммов черники. На 10 минут замачиваю 6 граммов агара в 200 миллилитрах холодной воды. Довожу до кипения, добавляю 150 грамм сахара, снова довожу до кипения, смешиваю с ягодным пюре. Если нет агара, то 10 граммов желатина развожу в 50 граммах воды, прогреваю, добавляю в пюре. Форму 40 на 30 сантиметров застилаю пищевой пленкой, выливаю желе, оставляю застывать. Потом вырезаю из него два круга диаметром 20 сантиметров.

Готовлю крем. С двух крупных лимонов тру цедру, выжимаю 120 граммов сока, добавляю 150 граммов сахара. Перемешиваю, довожу до кипения. Немного взбиваю трое яиц. Вливаю в кипящую лимонную смесь. 5 минут держу на среднем огне, постоянно помешивая.

20 граммов желатина заливаю 70 миллилитрами воды, размешиваю, прогреваю. До кипения не довожу, потому что потеряет свойства. Желатиновый раствор сочетаю с лимонным. Хорошо размешиваю. Отдельно пол-литра 36-процентных сливок взбиваю со 150 граммами сахарной пудры. Добавляю в лимонную массу.

Формирую торт. Выкладываю корж, крем, желе, крем, корж и так далее. Оставляю немного крема обработать верх и бока. Ставлю застывать в холодильник. Тогда наношу помадку. 100 граммов топленого черного шоколада, размешиваю с 80 миллилитрами сливок 36 процентов жирности. Украшаю шоколадными конфетами, желе, кокосовыми шариками.