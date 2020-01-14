Ленивый голубец выкладывают в форме торта

- Блюдо спасает, когда мало времени на приготовление ужина, - 28-летняя Светлана Бахмач из Кривого Рога Днепропетровской области рассказывает рецепт ленивого голубца. - Готовится быстро, имеет оригинальный вид. Не стыдно на праздничный стол поставить.

Беру 700 граммов фарша, 350 г отварного риса, среднего размера капусту, 300 граммов томатного соуса, две морковки, луковицу, сладкий перец, пучок петрушки, три-четыре зубчика чеснока, два яйца, масло, соль и перец.

Капусту использую савойскую. Разбираю на листья. Опускаю в кипяток на несколько минут. Фарш подсаливаю и обжариваю на слабом огне до полуготовности.

Лук режу и обжариваю на растительном масле. Добавляю измельченный чеснок, тертую на крупную терку морковь, нарезанный кубиками сладкий перец. Жарю до размягчения овощей.

Соединяю зажарку с фаршем. Добавляю рис, томатный соус, взбитые яйца и измельченную петрушку. Перчу, досаливаю. Перемешиваю.

Разъемную форму выстилаю листьями так, чтобы заходили за бортики и свисали вниз. Выкладываю сверху тонкий слой фарша, разравниваю. Накрываю капустой.

Чередую фарш и листья до верха формы. Должен получиться торт. Верхний слой - капуста. Прикрываю листьями, концы которых свисали.

Поливает сверху голубец несколькими ложками масла. Ставит в прогретую до 160 ° C духовку. Запекает 40 мин. Подает на стол и разрезает, как торт.