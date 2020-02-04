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понедельник, 10 февраля 2020 07:50

Кус-кус подают с куриными сердцами

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- Кус-кус интереснее готовить, чем пшено или мелкий рис. Внешне напоминает их, но запаривается за минуту. Эта разновидность манной крупы из твердых сортов пшеницы вкусная и полезный. Чаще всего готовлю его с куриными сердцами, - рассказывает Анастасия Меша, 36 лет, из райцентра Здолбунов Ривненской области.

- Стакан кус-куса высыпаю в кастрюлю и заливаю полтора стакана кипятка. Накрываю и оставляю на 7 минут. Далее взбиваю вилкой, чтобы получился рассыпчатый. Добавляю пол чайной ложки куркумы для желтого цвета. При желании можно бросить другие специи.

Пропорции можно менять. Для твердого кус-куса следует брать воды и крупы поровну. Для нежного - воды надо вдвое больше, чем крупы. Первый вариант подходит для салатов из свежих овощей и лимонного сока. Второй - для гарнира с мясом.

Заливаю холодной водой 250 граммов куриных сердец и варю 40 минут на умеренном огне. Измельчаю луковицу и два зубчика чеснока. Ставлю жариться. Добавляю вареные сердца, вместе обжариваю 4-5 минут. Так обменяются ароматами и образуется корочка на сердцах. Далее наливаю 150 миллилитров сливок и тушу на медленном огне, чтобы соус загустел. Солю и перчу по вкусу. На середину тарелки выкладываю кус-кус в форме сердца. Вокруг него - тушеные куриные сердца.

Иногда к кус-кусу жарю свиной фарш. Так уваривается, что и жевать не надо.

Обжариваю 8-10 минут полкилограмма фарша. Добавляю измельченную луковицу и зубчик чеснока. Сыплю пол чайной ложки тимьяна. Жарю до размягчения лука. Наливаю стакан воды или бульона и довожу до кипения. Бросаю порезанный кубиками болгарский перец и тушу на медленном огне еще 7-10 минут. Бульона должно стать вдвое меньше. Кус-кус выкладываю на тарелку и накрываю фаршем. Украшаю зеленью.

Также готовлю котлеты из кус-куса. Это одно из немногих вегетарианских блюд, которое нравится и мясоедам.

Запариваю стакан кус-куса. В другой миске смешиваю стакан йогурта с пол-стакана вареной тертой свеклы. Добавляю два зубчика чеснока и чайную ложку измельченного укропа. Солю и перчу. Перемешиваю. Варю стакан замороженного горошка и разминаю его пестиком в пюре. Добавляю яйцо, две столовые ложки муки, кус-кус и столовую свеклу. Леплю котлеты и жарю до золотистого цвета, по 3 минуты с каждой стороны.

Кус-кус годится и для салатов. Лучше всего сочетается с черными бобами.

Полтора стакана куриного бульона довожу до кипения и засыпаю стакан крупы. Размешиваю и варю 2 минуты. Оставляю настаиваться на 5 минут, пока впитается вся жидкость. Перекладываю в миску и разрыхляю вилкой.

Измельчаю помидор, кубиками нарезаю зеленый болгарский перец и добавляю банку консервированных черных бобов. Их можно заменить кукурузой. Добавляю пол чайной ложки соли и четверть - перца. Для остроты можно взять чили. Вымешиваю и заправляю двумя столовыми ложками уксуса.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
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