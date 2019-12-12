Котлету из телятины фаршируют креветками

- Мы установили рекорд Украины по наибольшему количеству котлет в меню, - говорит 27-летний Александр Щипский, шеф-повар столичного ресторана "Букет Cо ^ telette". - Одна из самых популярных - сочетание телятины и креветки.

Рецепт рассчитан на одну порцию. Промывает и перемалывает 150 г телятины из тазовой части.

- Можно мелко нарезать, мясо будет сочнее. Добавляю 2 столовые ложки воды, щепотку соли и перца. Тщательно перемешиваю. Чем больше его выбить, тем лучше обогатится кислородом, котлета будет нежная. Фарш накрываю и ставлю в холодильник.

Чистит две тигровые или коктейльные креветки.

- Хорошо заточенным ножом или кухонными ножницами рассекаю внешний изгиб креветки, вытягиваю кишечник с помощью зубочистки. Он напоминает темную нить, идущую вдоль тела. Мясо промываю и подсушиваю салфетками.

В холодную сковородку наливает 2 ст. л. оливкового масла, кладет веточку свежего тимьяна. Зубчик чеснока чистит и придавливает широкой частью лезвия ножа, так он отдаст больше вкуса.

- Обжариваю до золотистого цвета. Вынимаю чеснок. В этом же масле жарю креветки в течение минуты. Добавляю столовую ложку сухого белого вина, щепотку соли и перец. Оставляю на маленьком огне еще на минуту.

Выкладываю креветки на бумажное полотенце. Когда остынут, нарезаю кубиком.

- Из фарша делаю круг. В середину кладу нарезанную креветку. Формирую котлету, защипывая края фарша, чтобы начинка оставалась внутри.

Обжаривает котлету при высокой температуре 1-2 мин. с каждой стороны.