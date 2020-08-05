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понедельник, 10 августа 2020 00:01

Коктейль с миндалем настаивают шесть часов

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— Этот коктейль впервые попробовала в Чили. Понравился, потому что оригинальный и хорошо освежает, — говорит Инна Дидык, 30 лет, из поселка Новая Ушица Хмельницкой области.

— Натираю цедру двух лимонов и перекладываю в стеклянный сосуд. В блендере взбиваю четыре стакана воды, 75 грамм запаренного мака, 65 граммов миндаля и две столовые ложки меда. Полученную жидкость процеживаю через марлю и выливаю в емкость. Добавляю палочку корицы и 200 миллилитров коньяка. Настаиваю 6 часов. Перед подачей повторно процеживаю. Готовый коктейль вливаю в тонкие высокие бокалы и добавляю лед. Украшаю мятой и любой сезонной ягодой.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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