Коктейль эг-ног варят на сгущенном молоке

— Эг-ног когда-то был напитком аристократов, — говорит жительница Запорожья 38-летняя Алина Карп. — Его изобрели в XVII веке. Могли позволить себе только вельможи, потому что молоко и яйца были дорогие. Этот коктейль сладкий и тягучий. Я еще добавляю кофе.

Отделяю желток от белка. К желтку добавляю две столовые ложки кофейного ликера и столько же измельченного льда. Сбиваю в пену. Наливаю по 30 миллилитров холодного крепкого кофе и коньяка. Сбиваю. Еще пол стакана молока. Отдельно сбиваю белок в пену, чтобы смесь увеличилась в четыре раза. Добавляю в напиток половину и еще взбиваю миксером. Переливаю в стаканы.

Еще один рецепт этого коктейля - с пряностями и сгущенкой.

В кастрюлю наливаю два стакана молока. Бросаю два бутона гвоздики, пол чайной ложки корицы и четверть стакана сгущенки. Грею на среднем огне. Три желтка сбиваю миксером с половиной стакана сахара. Постепенно наливаю молочную смесь, помешивая. Все возвращаю в кастрюлю и грею на слабом огне полчаса, пока загустеет. Добавляю немного ванильного экстракта и 50 миллилитров коньяка. Когда остынет, ставлю в холодильник. Потом разливаю в стаканы и посыпаю мускатным орехом.