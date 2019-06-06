К клубничному шампанскому добавляют лимон

- Научилась готовить клубничное шампанское. Ягод есть сколько хочешь. Наделала с десяток бутылок. Имею чем гостей принимать, - рассказывает Неонила Козырь, 50 лет, из поселка Драбов Черкасской области.

Моет 500 г клубники, разрезает пополам и кладет в банку. Для сиропа 200 г сахара заливает стаканом кипятка. Помешивает до полного растворения. Охлаждает. Добавляет в сироп 1 л водки. Перемешивает и заливает ягоды. Закрывает герметично банку и ставит в погреб на две недели. Встряхивает ее каждые два дня. Затем процеживает ликер через мелкое сито. Напиток должен быть насыщенно розовый.

- Чтобы вкус стал более выразительный, добавляю сок и цедру лимона.

Снимает цедру с одного лимона и выжимает сок. Добавляет их в клубничный настой. Перемешивает. Закрывает и оставляет еще на 10 дней. Процеживает через два слоя марли и наливает в бутылку. После этого можно пить.