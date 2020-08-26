Ежевичное вино со временем теряет терпкость

- Ежевику выращиваю на продажу, а остатки пускаю на вино. Никогда не бывает лишнее, - рассказывает Светлана Плакса, 44 года, из Херсона. - Сначала на даче росли три куста ежевики. Когда распробовала вино, посадила еще 20.

3 килограмма свежих ягод перебираю и разминаю деревянной толкушкой. Мыть не надо, потому что потеряют полезные бактерии. Без них слабо бродит. Засыпаю в бутыль и закрываю пробкой с дыркой. В нее вставляю трубку, второй конец которой опускаю в банку с водой. Если не прикрыть дырку, будет заходить воздух. Это испортит напиток.

Ставлю бутыль в теплом месте для брожения на пять дней. Тогда сыплю 100 граммов сахара на литр сока. Если больше, получится сильно пьянящее. Закрываю сосуд на два месяца до окончания брожения. Если пузырьков в банке с водой уже нет, значит, процесс остановился. Цежу напиток и разливаю в бутылки. Ставлю в погреб. Чем дольше стоит, тем крепче вино. Постепенно терпкость исчезает и остается сладкий привкус.