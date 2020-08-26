Ежевичное вино со временем теряет терпкость

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 531
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1341
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2664
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1854
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2007
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5355
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3213
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1197
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 00:15

Ежевичное вино со временем теряет терпкость

  Комментировать

- Ежевику выращиваю на продажу, а остатки пускаю на вино. Никогда не бывает лишнее, - рассказывает Светлана Плакса, 44 года, из Херсона. - Сначала на даче росли три куста ежевики. Когда распробовала вино, посадила еще 20.

3 килограмма свежих ягод перебираю и разминаю деревянной толкушкой. Мыть не надо, потому что потеряют полезные бактерии. Без них слабо бродит. Засыпаю в бутыль и закрываю пробкой с дыркой. В нее вставляю трубку, второй конец которой опускаю в банку с водой. Если не прикрыть дырку, будет заходить воздух. Это испортит напиток.

Ставлю бутыль в теплом месте для брожения на пять дней. Тогда сыплю 100 граммов сахара на литр сока. Если больше, получится сильно пьянящее. Закрываю сосуд на два месяца до окончания брожения. Если пузырьков в банке с водой уже нет, значит, процесс остановился. Цежу напиток и разливаю в бутылки. Ставлю в погреб. Чем дольше стоит, тем крепче вино. Постепенно терпкость исчезает и остается сладкий привкус.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ежевичное вино со временем теряет терпкость». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15948
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 15174
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 13455
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 10782
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10665
Еда
Ягодную дымку начиняют рулетами
Ягодную дымку начиняют рулетами Просмотров: 225
В вино из дыни добавляют желтую малину
В вино из дыни добавляют желтую малину Просмотров: 18
Луковые котлеты по вкусу напоминают тефтели
Луковые котлеты по вкусу напоминают тефтели Просмотров: 774
Мясное рагу тушат в белом соусе
Мясное рагу тушат в белом соусе Просмотров: 333
Йогурт готовят тремя способами
Йогурт готовят тремя способами Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
4
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 3272
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua