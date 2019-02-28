Масленица, точнее Колодий или Бабская неделя, - это проводы зимы и встреча весны. Тогда традиционно готовят вареники и блины, которые символизируют Луну и Солнце, - рассказывает Любовь Мисечко, 53 года, из города Заставна Черновицкой области.

Делает тесто. В 0,5 л кефира высыпает 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Муки подмешивает, сколько возьмет. Оставляет на 15-20 мин. За это время набухает клейковина. Тогда тесто будет вкуснее и легче лепится.

- Когда готовлю на пару, тесто делаю на сыворотке вместо кефира. Добавляю еще чайную ложку соды, которую гашу этой же сывороткой. Так вареники будут пухлыми.

Для начинки яблоки, сливы или груши режет кубиками и засыпает сахаром, чтобы пустили сок.

- Вареники со сладкой начинкой скорее разлепляются. Чтобы этого не произошло, вбиваю в тесто дополнительно яйцо.

Раскатывает тесто толщиной 3-5 мм и стаканом выдавливает круги. Начиняет вареники. Готовит в пароварке 5-7 мин. Кладет негусто, чтобы не слиплись. Когда варит в кастрюле, ждет, чтобы вареники после закипания всплыли. Через 3-4 мин. выключает огонь.

- Соленые вареники делаю с тушеной капустой. Можно добавить в нее грибы и сельдь. В народе верили, если парень выбирает вареники с соленой начинкой, он упрямый. А если сладкими лакомится, будет ласковый со своей женой.

Шинкует 500 г капусты и режет полукольцами луковицу. Жарит в масле до зарумянивания. Доливает воды и тушит до готовности. Через 10 мин. добавляет 100 г мелко нарезанных шампиньонов. В конце нарезает кубиками филе сельди. Перемешивает и начиняет вареники.